Photovoltaik-PPA: Union Investment kauft bei Getec ein

Union Investment sorgt mit einem PPA dafür, dass die Immobilien diverser Fonds mit Photovoltaik versorgt werden. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt vier Jahre.

Im Rahmen eines bilateralen Stromabnahmevertrags (PPA) lässt sich Union Investment für 4 Jahre von der Getec Energie GmbH mit Photovoltaik versorgen. Wie der Energiedienstleister mitteilte, geht es um die Versorgung diverser Fondsobjekte des Hamburger Immobilien-Investmentmanagers. Der Strom stamme dabei aus drei Solarparks in Sachsen. Die Laufzeit reiche ferner vom 1. Mai 2022 bis zum 31. Dezember 2025. Im ersten Lieferjahr umfasst die Grünstromlieferung 15 Gigawattstunden (GWh), in den Folgejahren jeweils 20 GWh. Im gleichen Zeitraum bezieht Union Investment bereits 25 GWh bzw. 50 GWh Windstrom über ein PPA von GETEC. Beide Direktstromlieferverträge zusammen decken etwa 70% des Gesamtstromverbrauchs der Immobilen ab.

Der Immobilienbereich von Union Investment hat Nachhaltigkeit bereits seit 15 Jahren in seine Geschäftsstrategie integriert. Der Bezug von Grünstrom, vor allem über PPA, unterstreicht die Klimaschutzbemühungen von Union Investment. Das jetzt abgeschlossene Photovoltaik-PPA ist dabei eine konsequente Ergänzung des Wind-PPA, welches Union Investment bereits letztes Jahr für den gleichen Zeitraum mit der GETEC abgeschlossen hatte. Durch den Technologiemix von Windkraft und Photovoltaik optimiert Union Investment nicht nur das Jahresportfolio, sondern richtet sich effizient nach der saisonalen Einspeisung von Solar- und Windmengen aus.

„Keine eigene PV-Erzeugung möglich“

„Die Versorgung unserer Immobilen mit Energie sowohl aus Windkraft- als auch Photovoltaikanlagen über PPA bringt uns ein Stück näher an unsere Nachhaltigkeitsziele“, erklärt Jan von Mallinckrodt, Head of Sustainability bei der Union Investment Real Estate GmbH. „Die gesetzlichen Hürden für uns als Kapitalanlagegesellschaft hindern uns direkt in den Immobilien erneuerbare Energien zu erzeugen und auch für unsere Mieter diese Energie zur Verfügung zu stellen. Durch die mit GETEC abgeschlossenen PPAs decken wir dieses Jahr ca. 45% unseres vermieterseitigen Gesamtbedarfs, ab 2023 sogar 70%“, so von Mallinckrodt weiter.

„Energie aus PV-Anlagen ist die ideale Ergänzung zum schon fast klassischen Windstrombezug: Im Herbst und Winter wird typischerweise am meisten Windstrom erzeugt, während der Ertrag aus PV-Anlagen im Frühjahr und Sommer am höchsten ist“, erläutert Cord Wiesner, Geschäftsführer der GETEC ENERGIE GmbH. „Für beide regenerativen Energieträger sind PPA die ideale Beschaffungsmethode“, so Wiesner weiter.

14.7.2022 | Quelle: Getec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH