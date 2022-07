Hessen: Solarpflicht für Landesgebäude und Parkplätze

Das Bundesland Hessen ebnet einer Solarpflicht auf landeseigenen Gebäuden sowie Parkplätzen den Weg. Ein entsprechender Gesetzentwurf sieht zudem vor, ein Prozent der Landesfläche für die PV zu reservieren.

Das Bundesland Hessen will eine Solarpflicht für Gebäude des Landes sowie Parkplätze einführen. Das geht aus einem Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Energiegesetzes (HEG) hervor, der zur Beratung im Hessischen Landtag anstand. Zudem sieht er konkrete Flächenziele vor. So sollen 2 Prozent der Landesfläche für die Windenergie und ein Prozent für die Photovoltaik reserviert werden. Um den Ausbau zu beschleunigen, will das Gesetz zudem verankern, dass die erneuerbaren Energien im öffentlichen Interesse liegen und der Sicherheit dienen.

Ferner erhöhen sich die energetischen Anforderungen an öffentliche Gebäude. „Außerdem wird eine Solarpflicht für landeseigene Gebäude eingeführt“, heißt es in dem Gesetzentwurf weiter. Zudem ist vorgesehen, für landeseigene und nicht-landeseigene Stellplätze Photovoltaikanlagen verbindlich vorzuschreiben.

Ein weiterer Punkt ist die Verpflichtung zur kommunalen Wärmeplanung. Diese betrifft Gemeinden ab 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Das sind laut Gesetzentwurf 59 hessische Gemeinden. Dafür ist ein finanzieller Ausgleich vorgesehen. Zugleich werde eine Verpflichtung für Wärmeversorgungsunternehmen zur Erstellung von Dekarbonisierungsplänen gelten.

15.7.2022 | Quelle: Hessischer Landtag | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH