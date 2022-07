Erster europäischer Net-Zero-Industriepark

In Spanien soll ein Net-Zero-Industriepark entstehen. Es wäre laut Envision der erste in Europa. Er soll Impulse für die Industrie setzen und den Übergang zu Net Zero in Spanien beschleunigen.

Die Envision Group hat eine strategische Vereinbarung über die Zusammenarbeit für Net Zero mit der spanischen Regierung unterzeichnet. Die Partnerschaft zwischen der Envision Group und der spanischen Regierung umfasst ein breites Spektrum an innovativen Kooperationen für die nächsten fünf Jahre in verschiedenen Regionen des Landes. Sie beinhaltet den Bau vom ersten europäischen Net-Zero-Industriepark und eines digitalen Net-Zero-Zentrums, einer Batterie-Gigafabrik in der Region Extremadura, einer grünen Wasserstoffanlage in der Region Kastilien-La Mancha sowie einer Fabrik für die Montage von Windturbinen in Kastilien und León.

Die Partnerschaft zwischen der Wirtschaft und der Regierung Spaniens soll die Net-Zero-Transformation und die Schaffung neuer Industrien katalysieren. Und zwar nicht nur für Spanien, sondern auch als wichtiger Beitrag zur „Building Back Better“-Strategie der Vereinten Nationen für Europa.

Gemäß der Vereinbarung wird die erste Phase vom Net-Zero-Industriepark Projekte für erneuerbare Energien, ein digitales Net-Zero-Zentrum, eine emissionsfreie Batterie-Gigafactory und grüne Ökosysteme für industrielle Lieferketten umfassen. Die emissionsfreie Gigafabrik von Envision AESC wird in der ersten Phase eine Kapazität von bis zu 50 GWh haben und mit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2025 3.000 grüne Arbeitsplätze schaffen. Die Gigafabrik ist Teil des Projektes VENERGY+, das aus 12 Partnern aus zehn autonomen Gemeinschaften in Spanien besteht. Es wird die Versorgung mit Fahrzeugteilen und -komponenten unter Anwendung avancierter Technologien lokalisieren und sie in das Batterie-Ökosystem integrieren. Das Projekt wurde für das EV-Wertschöpfungskettenprogramm PERTE VEC eingereicht. Die erfolgreichen Gebote werden voraussichtlich im Herbst 2022 bekannt gegeben.

Als Net-Zero-Technologiepartner globaler Unternehmen und Regierungen strebt Envision in den nächsten zehn Jahren die Entwicklung von 100 Net-Zero-Industrieparks weltweit an und will damit die globalen CO 2 -Emissionen um eine Milliarde Tonnen pro Jahr reduzieren.

