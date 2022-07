Qcells wird Hauptgesellschafter der in Hannover ansässigen Lynqtech GmbH. Mit einer modularen Cloud-Plattform bietet dieses Unternehmen Energieversorgern digitale Lösungen an, mit denen deren Vertrieb optimiert werden kann.

Die Hanwha Q Cells GmbH hat 66 Prozent von der Lynqtech GmbH mit Sitz in Hannover erworben. Das 2020 gegründete Digital-Cloud-Plattform-Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Enercity AG – einem der größten kommunalen Energiedienstleister in Deutschland. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Durch die strategische Beteiligung ergeben sich für beide Partner Synergien, insbesondere bei Energielösungen in den Bereichen Photovoltaik, Elektromobilität und Smart Technologies. Während Lynqtech von der Finanzkraft der Hanwha-Gruppe und der internationalen Aufstellung von Qcells profitieren soll, will Qcells mit dieser Investition seine Kompetenzen im Bereich software- und IT-basierter Energielösungen stärken. Somit will das Unternehmen seine Rolle als Komplettanbieter von Energielösungen über die Herstellung von Solarzellen und -modulen hinaus verfestigen.

Modulare Cloud-Plattform von Lynqtech für den Vertrieb der Energiewirtschaft

Lynqtech unterstützt seit 2020 die Energiewirtschaft bei ihrer digitalen Weiterentwicklung. Mit einer modularen Cloud-Plattform bietet das Unternehmen Energieversorgern digitale Lösungen, um ihren Vertrieb zu optimieren. Vertriebsrelevante Prozesse von Energieunternehmen werden von Anfang bis Ende digitalisiert und vernetzt. Von der Vertragsunterzeichnung über die Kundenbetreuung bis hin zur Abrechnung aller vom Endkunden bezogenen Leistungen. Gleichzeitig werden Akquisitions-, Service- und Betriebskosten gesenkt.

Zukünftig wird Qcells sein Energiehandelsgeschäft über die modulare Cloud-Plattform abwickeln und die Verknüpfung digitaler Prozesse für das Bestandskundengeschäft vorantreiben. Die skalierbare Flexibilität der Plattform, die volldigitalen Prozesse und die 360°-Kundenansicht ermöglichen eine effiziente Kundenbetreuung und die Realisierung neuer Geschäftsmodelle. „Wir haben uns bewusst für einen Partner entschieden, der seine Wurzeln außerhalb des klassischen Energieumfeldes hat und international tätig ist. Wir wollen im Vertrieb der Energiewirtschaft eine Dynamik ermöglichen, wie sie in anderen Branchen längst Realität ist“, so Enercity-CEO Susanna Zapreva.

Die Lynqtech GmbH wird als eigenständiges Unternehmen bestehen bleiben. Die derzeitige Geschäftsführerin Mandy Schwerendt wird ihre Funktion weiter ausüben. Auch alle anderen Mitarbeiter:innen sollen an Bord bleiben. Es ist geplant, die Zahl der Expert:innen weiter auszubauen.

21.7.2022 | Quelle: Qcells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH