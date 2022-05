Hanwha Solutions wird seine Photovoltaik-Modulfabrik in den USA und seine Solarzellen-Produktionsanlage in Korea erweitern, um die wachsende weltweite Nachfrage nach zuverlässiger und nachhaltiger Energie zu decken.

Hanwha Solutions, koreanischer Mutterkonzern von Qcells, will 320 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Photovoltaik-Produktion in den USA und Korea investieren. Davon will Hanwha 170 Millionen Dollar in den Bau einer 1,4-Gigawatt-Solarmodul-Produktionsanlage in den USA investieren. Qcells betreibt bereits eine 1,7-Gigawatt-PV-Modulfabrik in Dalton im Bundesstaat Georgia. Mit der neuen Fabrik, die bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in Betrieb gehen soll, wird die Gesamtproduktionskapazität von Qcells in den USA mehr als 3 Gigawatt betragen. Das entspricht laut Hanwha einem Drittel der derzeitigen Produktionskapazität für Photovoltaik-Module in den USA.

Das Unternehmen gab außerdem seinen Plan bekannt, die Zellproduktionskapazität in Korea zu erweitern. Mit einer Investition von 150 Millionen Dollar wird das Unternehmen seine Solarzellenfabrik dort erweitern. Wenn der Ausbau der Fabrik im nächsten Jahr abgeschlossen ist, wird die gesamte Zellkapazität in Korea 5,4 Gigawatt betragen. Dies ist die erste Investition in die koreanische Solarzellenproduktion seit fünf Jahren.

Hanwha Solutions setzt kohlenstoffarmes Polysilizium ein

Um seinen Produktionsprozess für Solarmodule zu verbessern und weiter zu dekarbonisieren, wird Hanwha Solutions kohlenstoffarmes Polysilizium von Herstellern aus aller Welt beziehen. Im April vereinbarte das Unternehmen mit dem koreanischen Polysiliziumhersteller OCI, Polysilizium zu beziehen. Dieses stellt OCI in Fabriken her, die kohlenstofffreien Strom aus Wasserkraft nutzen. OCI wird Hanwha in den nächsten 10 Jahren mit „sauberem Polysilizium“ versorgen.

Auch aus anderen Quellen erhält Hanwha kohlenstoffarmes Polysilizium. Im März wurde das Unternehmen größter Anteilseigner von REC Silicon, einem Polysiliziumhersteller mit Sitz in Norwegen, der in den USA große Produktionsanlagen betreibt. REC Silicon nutzt ebenfalls Wasserkraft, um in seiner Produktionsstätte in Moses Lake im Bundesstaat Washington Polysilizium für die Solarbranche herzustellen.

Die Entscheidung von Hanwha Solutions, die Modulproduktion von Qcells in den USA auszubauen, ist Teil der Bemühungen von Hanwha Solutions, die einheimische Solarzellenlieferkette in den USA wieder aufzubauen. Damit werden gut bezahlte Arbeitsplätze für kommende Generationen geschaffen. Hanwha beschäftigt bereits rund 750 Mitarbeiter in der derzeitigen Photovoltaik-Modulproduktionsstätte in den USA. Das Unternehmen will mit der Eröffnung der neuen Modulproduktionsstätte die Zahl der Arbeitsplätze vor Ort weiter erhöhen.

12.5.2022 | Quelle: Hanwha Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH