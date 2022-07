Photovoltaik-Montage: Aerocompact und 1Komma5° kooperieren

Ab sofort können die Partnerunternehmen von 1Komma5° auf das gesamte Sortiment von Aerocompact zurückgreifen. Dabei handelt es sich um Photovoltaik-Montagelösungen und Planungssoftware.

1Komma5° und Aerocompact haben eine strategische Partnerschaft für den europäischen Markt vereinbart. Die Partnerschaft sei langfristig ausgelegt, teilt 1Komma5°-CEO Philipp Schröder mit. Dabei stellt Aerocompact Photovoltaik-Montagelösungen und Planungssoftware zur Verfügung, die man über die 1Komma5°-Partner in mehreren Ländern vertreiben will. „Aerocompact passt als europäischer Hersteller intelligenter Montagelösungen mit hohem Qualitätsanspruch perfekt in unser Portfolio“, erklärte Jannik Schall, CPO von 1Komma5°, „dabei gefällt uns besonders, dass am Standort in Österreich komplett klimaneutral und mit eigenem PV-Strom produziert wird.“

Ab sofort können die Partnerunternehmen von 1Komma5° auf das gesamte Sortiment von Aerocompact zurückgreifen und sich vom Team des PV-Racking-Experten beraten lassen. Aerocompact produziert seine PV-Montagelösungen ausschließlich aus Metall. „Im Unterschied zu Kunststoff lässt sich Metall wiederverwerten, was Ressourcen schont “, sagt Aerocompact-CEO Mathias Muther.

Aerocompact wurde 2014 in Österreich und den USA gegründet. Das Unternehmen produziert und vertreibt PV-Montagelösungen für Flachdächer, Steildächer und Metalldächer sowie für Freilandsysteme. 1Komma5° beteiligt sich an den Unternehmen der Elektrobranche mit besonderem Fokus auf Photovoltaik, Ladeinfrastruktur und Wärmepumpen und bietet den Unternehmer:innen im Gegenzug eine digitale Plattform, zentrale Dienstleistungen, Wachstumskapital und eine Rückbeteiligung an der 1Komma5° Holding. Gleichzeitig entwickelt 1Komma5° dezentrale Vernetzungskonzepte für die Unternehmen seines Beteiligungsportfolios. Somit will man installierte Geräte wie Energiespeicher, Wärmepumpe und Ladeinfrastruktur über einen eigenen Energiemanager für die Energiedienstleistungen der Zukunft verfügbar machen.

21.7.2022 | Quelle: Aerocompact | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH