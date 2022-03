1Komma5° und Enphase Energy vereinbaren Kooperation

Das deutsche Startup 1Komma5° bietet eine vollständig integrierte Lösung aus Photovoltaik, PV-Speicher, Ladeinfrastruktur und Wärmepumpe für Wohnhäuser an. Diese soll mit der Technologie von Enphase kombiniert werden.

Der kalifornische Mikrowechselrichter-Hersteller Enphase Energy startet eine Kooperation mit dem deutschen Clean-Tech-Startup 1Komma5°. „Wir wollen bis 2030 1,5 Millionen Gebäude mit Solar-, Speicher– und Ladelösungen sowie elektrischen Wärmepumpen ausstatten, was einer Gesamtinvestition von 30 Milliarden Euro entspricht. Eine Partnerschaft mit Enphase als einem der weltweit führenden Innovatoren für Clean Energy ist daher nur folgerichtig“, sagt Philipp Schröder, CEO und Gründer von 1Komma5°. Das deutsche Startup bietet an dreizehn Standorten in Schweden und Deutschland Klimaschutztechnologie für Hausbesitzer und kleine Unternehmen an, mit dem Ziel, CO 2 -Neutralität zu erreichen.

Enphase ist eigenen Angaben zufolge eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich Clean Energy. Deutschland ist einer der am schnellsten wachsenden europäischen Märkte für das Unternehmen. Steigende Gas- und Strompreise, ehrgeizige Ziele für die Photovoltaik und eine starke staatliche Unterstützung angesichts der jüngsten geopolitischen Ereignisse haben die Bedingungen für erneuerbare Energien nochmals deutlich verbessert.

„Wir unterstützen voll und ganz die Strategie von 1Komma5°, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Unser Ziel ist es, mit den besten regionalen Akteuren zusammenzuarbeiten, um die Enphase-Technologie so vielen Kunden in Europa wie möglich zugänglich zu machen“, sagt Badri Kothandaraman, CEO von Enphase Energy.

„Durch ihre einzigartige Software-Architektur unterscheidet sich die Enphase-Lösung von fast allen anderen Wechselrichtertechnologien. Das Enphase IQ Gateway ist daher ein Schlüsselelement für unsere Energiedienstleistungen in Deutschland und anderen europäischen Märkten, weil es uns ermöglicht, Enphase-Produkte in unsere intelligente Energietarifstruktur zu integrieren und so die Strompreise für unsere Kunden zu optimieren“, sagt Jannik Schall, CPO und Mitgründer von 1Komma5°.

Im vergangene Jahr war 1Komma5° bereits eine Kooperation mit Sonnen eingegangen.

25.3.2022 | Quelle: Enphase Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH