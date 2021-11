Der Photovoltaik-Speicher-Anbieter Sonnen GmbH und die Online-Installationsplattform 1-Komma-5-Grad GmbH wollen den stark wachsenden Speichermarkt in Deutschland gemeinsam weiterentwickeln. Dazu haben die beiden Unternehmen jetzt einen Kooperationsvertrag geschlossen.

Ziel der Kooperation ist es, zusätzliche Installationskapazitäten für den schnelleren Ausbau von dezentralen erneuerbaren Energien zu erschließen. Hierzu hat Sonnen das Hamburger Start-up 1-Komma-5-Grad als Partner ausgewählt, um sein Wachstum zu beschleunigen. Zusätzlich kann Sonnen auch auf Installationsbetriebe zurückgreifen, an denen 1-Komma-5-Grad beteiligt ist und welche die Photovoltaik-Speicher von Sonnen derzeit noch nicht anbieten.

„Angesichts der immer stärkeren Nachfrage und der begrenzten Installationskapazitäten entsteht eine Situation, in der sich viele Menschen ihren Wunsch nach einer sauberen Energieversorgung nur mit sehr langen Wartezeiten erfüllen können. Das bremst die Wachstumsdynamik dieses Marktes und damit auch die Energiewende. Mit 1-Komma-5-Grad haben wir einen idealen Partner, mit dem wir unser Wachstum weiter beschleunigen und dabei gleichzeitig unseren Partnerkanal systematisch stärken können“, sagt Oliver Koch, CEO von Sonnen.

Sonnen verfügt über ein deutschlandweites Netzwerk von mehreren Hundert Partner-Unternehmen, welche die Photovoltaik-Speicher von Sonnen regional an Endkunden verkaufen und installieren. Durch den immer höheren Bedarf nach einer sauberen Energieversorgung für den Haushalt und die Mobilität übersteigt die Nachfrage jedoch immer häufiger die Verfügbarkeit der entsprechenden Installationsbetriebe.

Photovoltaik-Speicher von Sonnen im Show-Room präsentiert

Im Zug der Kooperation wird Sonnen auch Teil des Show-Room-Konzeptes von 1-Komma-5-Grad. Hier werden in den A-Lagen von Innenstädten neue Technologien für den Klimaschutz prominent ausgestellt, ersteProjekte sind an der Binnenalster in Hamburg sowie in der Fußgängerzone in Lingen an der Ems bereits in der Umsetzung.

1-Komma-5-Grad beteiligt sich an führenden Unternehmen der Elektrobranche mit dem Fokus auf Solareigenversorgung, Ladeinfrastruktur und Wärmepumpen. Im Gegenzug bietet es Unternehmern eine digitale Plattform, zentrale Dienstleistungen, Wachstumskapital und eine Rückbeteiligung an 1-Komma-5-Grad, um so einen europaweiten marktführenden Anbieter zu entwickeln, der konzernunabhängig agiert und sich dabei als Plattform für Unternehmer versteht.

9.11.2021 | Quelle: Sonnen GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH