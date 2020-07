Handwerkermangel in der Photovoltaik: sonnen kooperiert mit Installion

Wartezeiten und die Suche nach den richtigen Handwerkern lässt den Ausbau von Photovoltiak-Anlagen viel zu oft scheitern. Installion will den Handwerkermangel in der Photovoltaik beheben und kooperiert jetzt auch mit sonnen.

Der digitale B2B Marktplatz, Installion, vermittelt Installateure an Auftraggeber von Photovoltaik-Anlagen und hat bereits ein Projektvolumen von über 1 Million Euro realisiert. Wartezeiten und die Suche nach den richtigen Handwerkern lässt den Ausbau von PV-Anlagen viel zu oft scheitern. Hier übernimmt Installion die Arbeit, hebt den durch den Handwerkermangel in der Photovoltaik verursachten Montageengpass auf und garantiert den Bau der Photovoltaik-Anlage. Für das Unternehmen ist der bundesweite Installationsbedarf einsehbar – worauf basierend sich nun punktiert Installationsbetriebe gründen, um die lückenlose Abdeckung von Fachkräften sicherzustellen.

“In der heutigen Zeit sind Handwerker derart Mangelware, sodass wir alles daran setzen müssen, dass sie ihren Job bestmöglich und störungsfrei verrichten können”, argumentiert Gründer Florian Meyer-Delpho.

„Kurzerhand bauen wir seit Frühjahr 2020 Installationsbetriebe speziell dort auf, wo akuter Handwerkermangel in der Photovoltaik herrscht. Diese werden dann mit unserem bestehenden Netzwerk ergänzt. Mit Installion sind wir in einer ganz besonderen Situation, da wir die Daten aus tausenden Transaktionen zwischen Auftraggebern und den Installateuren auswerten können, welche wir bisher vermitteln konnten. So tragen wir dazu bei, Verfügbarkeit von Fachkräften vor Ort transparenter zu gestalten”, erklärt Till Pirnay.

Verwaltungsaufwand abnehmen

Wie das gehen soll in einem Markt, der leergefegt zu sein scheint, begründen die Unternehmer mit ihrem Netzwerk und attraktiven Arbeitsbedingungen. “Zugegeben, die Fachkräfte zu bekommen ist ein größeres Problem”, räumt Claus Wohlgemuth ein. “Aber wir können durch attraktive Aufträge Installateure für unsere Betriebe gewinnen und durch die effizienten Abläufe kann eine Fachkraft bis zu 50 % mehr an tatsächlicher Montageleistung erbringen. Verwaltungs- und sonstige Aufwände übernehmen wir.”

Dieses Vorhaben weckt bei zahlreichen Unternehmen Interesse, denn der Handwerkermangel in der Photovoltaik betrifft gerade auch Branchen mit hohem Wachstum. Christoph Ostermann, CEO und Gründer von sonnen, erklärt was ihn an den Leistungen der Kooperation mit Installion in der Praxis überzeugt hat: “Wir möchten mit unseren lokalen Partnern professionell zusammenarbeiten und sehen Installion als perfekte Plattform um unsere Partner mit zusätzlichen Leistungen zu unterstützen und ihnen so ein größeres Wachstum zu ermöglichen. Durch die stark ansteigende Nachfrage nach Batteriespeichern sind wir sehr an Lösungen interessiert, mit denen wir die Installationszahlen weiter erhöhen können. Installion bietet uns dafür die perfekte Lösung und konnte beweisen, dass man dem knappen Handwerkermarkt mit guten Argumenten erfolgreich entgegenwirken kann.”

9.7.2020 | Quelle: Installion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH