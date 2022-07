Kombination von PV-Röhren und Gründach soll ab 2023 lieferbar sein

Beim SolarDecathlon Europe in Wuppertal hatte die Kombination des PV-Röhren-Systems von TubeSolar AG in Kombination mit einem Gründachsystem von ZinCo ihren ersten Einsatz. Die Bilanz ist positiv.

Die beiden Unternehmen hatten ihre Zusammenarbeit zu der Kombination von PV-Anlage und Gründach bereits im April 2021 angekündigt. Den ersten öffentlichen Auftritt hatte das System im Juni in Wuppertal bei Hochschulwettbewerb Solar Decathlon Europe. Das Team X4S der Hochschule Biberach setzte die PV-Röhren ein, um aus der Dachterrasse eine Art Pergola zu machen. Die PV-Röhren spenden Teilschatten für Pflanzen und Menschen, lassen aber Regenwasser passieren. Geschäftsführer der ZinCo GmbH, Dieter Schenk, bilanziert aktuell: „Die Besucher des Solar Decathlon waren begeistert von dieser innovativen Technologie, die dort als Pergola zum Einsatz kam. Mit Blick auf die Kombination mit Extensivbegrünung ist die ZinCo-Solar-Aufständerung für diese horizontale Bauweise nahezu fertig entwickelt und wird, ebenso wie die Module, nach Fertigstellung der Serienfertigung, das heißt ab dem Jahr 2023, lieferfähig sein.“

Stromerzeugung und Puffer gegen Starkregen auf einem Dach

Die Kombination ermöglicht es, dieselbe Fläche sowohl als Gründach als auch für die Solarstromerzeugung zu nutzen. Unter den PV-Röhren hatte das Team sowohl eine Holzterrasse als auch Beete und Hochbeete mit Stauden, Gräser und Halbsträuchern, Gemüse und Kräuter in angelegt. Das spezielle Retentions-Gründach von ZinCo fängt dabei bis zu 95 Liter Regenwasser pro Quadratmeter auf, die erst zeitverzögert wieder abfließen. Das soll die Kanalisation bei Starkregen entlasten. Wer bisher Gründach und Solarenergie kombinieren will, muss meist Abstriche machen, da die Bereiche unter den Modulen sehr wenig Wasser erhalten. Unter den Röhren von TubeSolar ist hingegen sogar eine Intensivbegrünung möglich. Vor allem in heißen und trockenen Regionen bringt die Beschattung sogar Vorteile für die Pflanzen, wie auch die Erfahrungen in der Agri-PV zeigen. Auch vor Hagel würden die Röhren einen gewissen Schutz bieten, ebenso wie gegen Vögel.

Gleichmäßige Stromgewinnung über dem Gründach mit PV-Röhren

Das Röhrensystem des Start-ups TubeSolar erinnert äußerlich an solarthermische Röhrenkollektoren. Durch die runde Form verteilt sich die PV-Stromerzeugung gleichmäßiger über den Tag. Auch die Selbstreinigung durch den Regen soll bei den röhrenförmigen PV-Anlagen besonders gut funktionieren. Da sie im Vergleich zu flächigen Modulen weniger Angriffsfläche für Wind bieten, lasse sich die Auständerung leichter und somit kostensparend dimensionieren.

Die horizontale Montage, wie in Wuppertal gezeigt, sei besonders einfach und schnell. Die Solarbasisplatten von ZinCo werden dabei wie bei anderen Gründachsystemen von der Last des Substrats gehalten. Eine Dachdurchdringung ist dafür nicht nötig.

Chance für Gewerbedächer und Dachgärten

ZinCo sieht das Potenzial vor allem auf Industrie- und Gewerbedächern mit großen Flächen. Aber auch auf Wohnhäusern sei das PV-Gründach-Duo eine Option. Sofern die Statik es zulasse, könne man das System auch auf bestehenden Gründächern nachrüsten. Indem man die Module hoch aufständere, lasse sich so das Gründach sogar zum Dachgarten aufwerten. Durch die Kombination von Photovoltaik, Retention und Nutzung als Dachgarten gebe es auch neue Möglichkeiten, Dachflächen zu gestalten und zu nutzen.

25.7.2022 | Quelle: ZinCo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH