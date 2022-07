Wirsol-Schulungszentrum: Erste Solarteure schließen Ausbildung ab

Mit einem intensiven Praxistraining im eigenen "Solarteur Camp" will Wirsol Roof Solutions dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Wirsol Roof Solutions hat im Industriepark Philippsburg sein „Solarteur Camp Rhein-Neckar“ in Betrieb genommen. Dieses Schulungszentrum für angehende Monteure von Photovoltaik-Anlagen ist laut dem Unternehmen in Deutschland einzigartig. Inzwischen hat die erste Gruppe ihre Solarteur-Ausbildung abgeschlossen. Ein externer Gutachter überwachte dabei die Qualität der Ausbildung.

Die K&S Ingenieurpartnerschaft Krug & Schram begleitet die Schulungen als externer Qualitätssicherer. K&S ist seit über zehn Jahren als technischer Sachverständiger im Bereich Solar & Wind tätig und hat mehr als 15 GW Leistung technisch begleitet.

Im „Solarteur Camp“ lernen die Teilnehmenden die Photovoltaik-Montage Schritt für Schritt. Nach einer Einweisung montieren sie dabei PV-Anlagen in Dreierteams. Das reicht vom Einschrauben des Dachhakens über die Montage der Unterkonstruktion und das Verlegen der Kabel bis zum Vermessen der Kenngrößen bei der Inbetriebnahme.

Das geschieht mit den gleichen Plänen, Fahrzeugen, Modulen und Werkzeugen, die auch bei Montagen zum Einsatz kommen. Dabei sind die Hersteller direkt mit eingebunden. Dazu gehören zum Beispiel Unterkonstruktionen von PMT und Schletter, Gerüste von Layher, Sicherheitstechnik von ZimmAtec und Crimpwerkzeuge von HIS.

Die Ausbildung „von Null auf hundert“ sei ein zwei Monaten möglich. Die ersten 35 Solarteure hätten diese bereits durchlaufen und seien und einsatzbereit. Laut Johannes Groß, Geschäftsführer von Wirsol Roof Solutions, haben auch Montagepartner bereits Interesse geäußert, ihre Teams in Philippsburg schulen zu lassen. .

Schnelle Solarteur-Ausbildung für Quereinsteiger

„Das Besondere an dem Solarteur Camp der PV-Spezialisten ist, dass auch Quereinsteiger schnell und vor allem sicher lernen können, wie eine PV-Montage vorgenommen wird“, erklärt Betriebsleiter Semih Ülker. Die Sicherheit habe dabei die Priorität. Das sichere Arbeiten werde daher an einem Übungsdach in zwei bis drei Metern Höhe gezeigt. Auch die Notwendigkeit der persönlichen Schutzausrüstung werde von Beginn an vermittelt. Das Gerüst bauen die Teilnehmenden vor jeder Montage auf und danach wieder ab.

Laut Groß zeigt die Invesition in das Schulungszentrum bereits Wirkung. „Trotz der schwierigen Zeiten, in denen alle vom Fachkräftemangel sprechen, ist es uns in kurzer Zeit gelungen, Personal zu gewinnen, auszubilden und zu halten.“ Daran habe das Solarteur Camp einen erheblichen Anteil.

Man sei bereits mit der Handwerkskammer und anderen Bildungspartnern im Gespräch, um das Solarteur Camp auch anderen Interessierten zur Verfügung zu stellen. Darin sieht Groß nicht nur einen Beitrag gegen den Fachkräfte-Mangel, sondern auch für die Qualität in der Photovoltaik-Branche. Dabei verweist Wirsol Roof Solutions auch auf die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Gewerken – und einen gemeinsamen Leitfaden der Baden-Württembergischen Elektro- und Dachdeckerverbände für funktionierende Zusammenarbeit.

