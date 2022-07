Solaroffensive für Mannheim: 40 MW Photovoltaik auf städtischen Dächern

Bereis Ende Juli sollen die ersten sieben Solaranlagen Strom für verschiedene Kindertagesstätten liefern.

Die Stadt Mannheim plant gemeinsam mit dem Energieunternehmen MVV eine Solaroffensive auf den städtischen Liegenschaften. So soll bis zum Jahr 2027 der Stromverbrauch in diesen Gebäuden komplett klimaneutral gedeckt werden. Im vorigen Jahr haben die Partner dafür die Smart City Mannheim GmbH gegründet. Nun hat diese ihre erste Photovoltaik-Anlage fertiggestellt. Sie hat eine Spitzenleistung von 63 kW und liefert Solarstrom für das Kinderhaus Dresdener Straße im Mannheimer Stadtteil Vogelstang errichtet.

Nach und nach sollen auf städtischen Dach- und Freiflächen Photovoltaik-Anlagen mit 40 MW Spitzenleistung entstehen. „Mannheim gehört zu den Städten, die für die EU-Mission ‚100 klimaneutrale Städte bis 2030‘ ausgewählt wurden. Die Inbetriebnahme von stadteigenen Photovoltaik-Anlagen ist ein wichtiger Baustein, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und bis 2030 klimaneutral zu werden“, sagt die Umweltbürgermeisterin der Stadt Mannheim Diana Pretzell.

Klimafonds der Stadt Mannheim finanziert Solaroffensive

Das Geld für die Photovoltaik-Initiative stammt aus dem Klimafonds der Stadt Mannheim.“ Dabei ist mir als Kämmerer wichtig: Vorhandene Ressourcen sollten da eingesetzt werden, wo sie pro eingesetztem Euro am meisten CO 2 -Einsparung erzielen“, sagt Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht.

Für die erste Tranche mit 19 Solaranlagen ist bereits beauftragt. Sie sollen vor allem auf Kita-Gebäuden entstehen. In Summe sollen sie jährlich knapp 860 MWh Solarstrom liefern. In der zweiten Tranche sollen zehn Anlagen mit einem kalkulierten Ertrag von 660 MWh folgen. Bereits Ende Juli 2022 sollen sieben PV-Anlagen auf Kindertagesstätten mit 241 MW Leistung fertiggestellt sein.

Das Energieunternehmen MVV will übrigens bis 2040 klimaneutral und danach „klimapositiv“ werden. Dafür hat das Unternehmen das „Mannheimer Modell“ entwickelt. Die Fernwärme soll dazu einen wesenlichen Beitrag leisten. MVV will dafür Flusswärmepumpen und Biomethan nutzen. Das Unternehmen plant außerdem, die CO2-Emissionen aus der Müllverbrennung abzuscheiden und so der Atmosphäre Kohlenstoff zu entziehen.

26.7.2022 | Quelle: MVV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH