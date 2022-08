Im ersten Halbjahr 2022 sind in Deutschland 3,2 GW an neuer Photovoltaik-Leistung installiert worden. Bei der Windenergie lag der Zubau bei 1,1 GW. Das geht aus den Zahlen der Bundesnetzagentur hervor.

Laut den aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur hat der Photovoltaik-Zubau in Deutschland im Juni 2022 weiter angezogen. Denn im Juni betrug der PV-Zubau 574 MW. Im Mai waren es noch 548 MW. Somit summiert sich der PV-Zubau im ersten Halbjahr 2022 auf 3,2 GW.

Der größte Teil vom PV-Zubau entfiel mit 365 MW auch im Juni 2022 auf Photovoltaik-Anlagen außerhalb der EEG-Ausschreibungen. Freiflächenanlagen außerhalb der EEG-Ausschreibungen machen nur 6,8 MW aus. Mieterstromprojekte sind mit 2,4 MW nur ein sehr kleines Markt-Segment. Jüngst hatte die Bundesregierung das Ausschreibungsvolumen für dieses Jahr von 1,85 GW auf 3,6 angehoben. Bei der Zuschlagsrunde im Juni konnten die Bieter allerdings nicht ausreichend Gebote für die gesamte ausgeschriebene Leistung angeben.

Wie sich die kürzlich vom Bundestag beschlossene erhöhte Einspeisevergütung in den kommenden Monaten auf dem PV-Zubau auswirkt, bleibt abzuwarten.

Grafik: Solarserver, Quelle: Bundesnetzagentur

Der Windenergiezubau befindet sich weiter auf niedrigem Niveau. Im Juni lag er bei 200 MW. Im ersten Halbjahr 2022 belief sich der Windzubau insgesamt auf 1,1 GW. Alle neuen Windenergie-Anlagen hat man an Land errichtet. Offshore-Projekte hat die Bundesnetzagentur nicht erfasst. Im Juli sollte sich das ändern, denn RWE hat gerade die Inbetriebnahme einer ersten Windenergieanlage im Offshore-Windpark Kaskasi 35 Kilometer nördlich von Helgoland bekanntgegeben. Durch verbesserte Rahmenbedingungen soll der Windenergiezubau demnächst sowohl an Land als auch auf hoher See an Fahrt gewinnen.

Bei der Biomasse lag der Zubau im Juni bei 1,8 MW. Im ersten Halbjahr 2022 summierte sich der Zubau auf nur 12,5 MW.

1.8.2022 | Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH