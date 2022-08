Elf Berliner Bezirke haben die Berliner Stadtwerke mit solaren Bezirkspaketen über insgesamt 116 Photovoltaik-Anlagen mit zusammen 6,2 MW Leistung beauftragt. Jetzt ist auch Steglitz-Zehlendorf hinzugekommen.

Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf und die Berliner Stadtwerke haben einen Vertrag über ein so genanntes solares Bezirkspaket geschlossen. Es umfasst den Bau von fünf Photovoltaik-Anlagen auf Schulen in Steglitz-Zehlendorf mit einer Gesamtleistung von 410 kW. „Dies ist der Weg, den wir in Steglitz-Zehlendorf gehen wollen“, sagt Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg. „Effiziente und nachhaltige Stromgewinnung durch die intelligente Nutzung von Bestandsgebäuden im Bezirk. Ich bin sehr froh, dass wir heute mit der Vertragsunterzeichnung einen entscheidenden Schritt zu einem klimafreundlichen Steglitz-Zehlendorf gegangen sind.“

Kerstin Busch, Geschäftsführerin der Berliner Stadtwerke ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir nach einer ersten Solaranlage für die Grundschule am Karpfenteich nun mit Steglitz-Zehlendorf auch ein komplettes Bezirkspaket vereinbaren konnten, das wir auch in diesem Jahr noch auf die Dächer der fünf Schulen bringen werden. Die geopolitische Entwicklung in diesem Jahr hat noch einmal deutlich gemacht, dass jede erneuerbar erzeugte Kilowattstunde nicht nur dem Klima, sondern auch der sicheren Versorgung dient.“

Photovoltaik für Steglitz-Zehlendorf im Einzelnen

Im Einzelnen enthält das Bezirkspaket für Steglitz-Zehlendorf diese Photovoltaik-Anlagen, die zusammen pro Jahr mehr als 327.000 Kilowattstunden erzeugen und so den Ausstoß von mehr als 176 Tonnen CO 2 vermeiden können:

Schule Leistung in kW Grundschule am Königsgraben 30 Conrad (Grund-)Schule 99 Friedrich-Drake-Grundschule 32 Fichtenberg-Oberschule 33 Goethe-Gymnasium 216

Elf Bezirke haben die Berliner Stadtwerke bisher mit solchen Solar-Paketen über insgesamt 116 Anlagen mit zusammen 6,2 MW Leistung beauftragt. Die Berliner Stadtwerke installieren, warten und unterhalten die Photovoltaik-Anlagen. Diese sind so bemessen, dass das jeweilige Gebäude die maximale Menge des erzeugten Stroms verbraucht. Das jeweilige Bezirksamt verpachtet die Dächer für einen symbolischen Betrag und pachtet im Gegenzug die Solaranlage. Durch den eingesparten Netzstrom kosten die PV-Anlagen den Bezirksämtern kein zusätzliches Geld. Darüber hinaus haben acht Berliner Bezirke mit den Stadtwerken Absichtserklärungen über den Bau von mehr als 430 Solaranlagen auf bezirkseigenen Gebäuden mit einem Gesamtumfang von fast 30 MW unterzeichnet.

4.8.2022 | Quelle: Berliner Stadtwerke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH