Wetter- und feuerfeste Bautenschutzmatten aus Recycling-Gummigranulat (ELT) sollen den sicheren Stand von Photovoltaik-Anlagen gewährleisten.

Die Stadtplanung der Zukunft setzt auf klimafreundliche Gebäudebegrünung, nachhaltige Solarenergie und den Schutz natürlicher Ressourcen. Mit Begrünung und Photovoltaik können die Dächer von Neubauten und Bestandsgebäuden einen unverzichtbaren Beitrag zum Umweltschutz, zur Eindämmung des Klimawandels und zum Gelingen der Energiewende leisten. Für den nachhaltigen Schutz der Dächer vor Beschädigungen und Feuchtigkeit, sowie für den sicheren Stand der Photovoltaik-Anlagen, sollen Da die Elemente von Photovoltaik-Anlagen die Dachabdichtung beschädigen können, sollte diese nach Ansicht der Initiative New Life am besten nachhaltig mit speziellen Matten und Schutzlagen aus dem Gummigranulat recycelter Reifen geschützt werden. Die Bautenschutzmatten und Schutzlagen aus Recycling-Gummigranulat (ELT) sollen zugleich dauerhaft den sicheren Stand von Photovoltaik-Anlagen gewährleisten. Dabei sind sie äußerst robust und belastbar. Die Produkte sind zudem flammenhemmend und widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme.

Die elastischen Bautenschutzmatten für Dachbegrünungen und Photovoltaik-Anlagen fertigt man aus polyurethangebundenem Recycling-Gummigranulat. Sie haben sich für diesen Einsatzzweck laut Initiative New Life seit Jahren bewährt. Die Matten und Schutzlagen sind in diversen Ausführungen, für unterschiedliche Anforderungen und Belastungen sowie für diverse Dachtypen und Standflächen erhältlich. Je nach auftretender Belastung kann man zwischen Bahnen oder Platten in verschiedenen Abmessungen und Stärken wählen. Aus dem widerstandsfähigen Recycling-Gummigranulat (ELT) kann man auch nachhaltige Gehwegplatten für Wartungsarbeiten auf Dächern herstellen.

4.8.2022 | Quelle: New Life | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH