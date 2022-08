Photovoltaik-Wechselrichter der Flex-Serie von Delta in Belgien und den Niederlanden zugelassen

Die Photovoltaik-Wechselrichter M15A-, M20A- und M30A-Flex von Delta haben die Synergrid C10/26-Zulassung für Belgien und die Niederlande erhalten. Das bedeutet, dass nun alle Delta String-Wechselrichter im Leistungsbereich von 2,5 kW bis zu 70 kW in Belgien und den Niederlanden eingesetzt werden können.

„Die Photovoltaik-Wechselrichter M15A, M20A und M30A Flex von Delta sind lüftlerlos und werden also ausschließlich durch natürliche Konvektion gekühlt“, sagt Patrick Schahl, Product Manager der PVI Business Unit, Delta Electronics EMEA Region. „Das sorgt für einen ruhigen Betrieb und ermöglicht den Einsatz in Wohn- und kleineren kommerziellen Gebäuden, in denen ein geringer Geräuschpegel erforderlich ist.“ Er fügte hinzu: „Neben den technischen Merkmalen schätzen Kunden die Bedeutung anlagenrelevanter Betriebsdaten, um beispielsweise den eigenen CO 2 -Fußabdruck zu verstehen. Delta hat die Funktionalität der Deltasolar-App erweitert und ein Wi-Fi-Modul in die Wechselrichter integriert, das eine direkte Verbindung zu einem Smartphone oder WLAN-Router ermöglicht.“

Darüber hinaus hat man den Delta M30A Flex jetzt als „RfG Typ B ready“ eingestuft. Damit kann man das Gerät in Photovoltaik-Anlagen mit mehr als 1 MW Leistung installieren. Dieses Wechselrichtermodell ist laut Hersteller geeignet, um beispielsweise sehr große Dachinstallationen mit mehr als 1 MW Leistung zu ergänzen, ohne dabei Kompromisse bei der Konfiguration der Wechselrichterleistung mit der PV-Leistung eingehen zu müssen.

Eigenschaften der Delta-Photovoltaik-Wechselrichter M15A-, M20A- und M30A-Flex

3 MPP-Tracker für je zwei Modulstrings für den M30A (2 MPPT für den M15A/M20A)

Eingangsspannungsbereich von 200 bis 1000 VDC mit einer Spannungsfestigkeit bis 1100 VDC

Geringer Geräuschpegel: max. 31,6 dB(A) M15A und M20A bzw. max. 46 dB(A) M30A)

Gutes thermisches Verhalten – volle AC-Leistung auch bei hohen Umgebungstemperaturen

Leichtes, und robustes IP66-Gehäuse

Austauschbare AC- und DC-Überspannungsableiter Typ 2

Datenpunkterfassung für die Strangüberwachung und Erstellung von I-U-Kurven

Störlichtbogen-Erkennung und Verpolungsschutz

Anti-PID-Technologie

Blindleistungskompensation 24/7

6.8.2022 | Quelle: Delta | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH