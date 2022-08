Ostwind verkauft Ü20-Windpark nach Repowering an Ökorenta

Foto: Eight Wings / Andreas Neßlinger

Eine Zukunft hat ein 20 Jahre alter Windpark in Sachsen-Anhalt gefunden. Nach dem Repowering verkauft ihn Eigentümer Ostwind an Investor Ökorenta.

Das Windenergieunternehmen Ostwind verkauft einen Windpark nach dem Repowering an die Anlagegesellschaft Ökorenta. Wie das Beratungsunternehmen Sterr-Kölln & Partner mitteilte, war der Windpark Wansleben II in Sachsen-Anhalt ursprünglich 2002 in Betrieb gegangen. Damit fällt er bald aus dem EEG heraus. Bis Sommer 2023 werden die fünf alten Windenergieanlagen durch drei neue, leistungsfähigere mit einer installierten Leistung von jeweils 5,6 Megawatt ersetzt. Damit steigt die Leistung auf 16,8 Megawatt. Damit gibt es für den Windpark nach Auslaufen der EEG-Vergütung eine Anschlusslösung.

Das frühere Bergbaugebiet des Mansfelder Landes entwickele sich ferner immer mehr zur ertragsstarken Ökostromregion. Nach dem vor kurzem repowerten Windpark Wansleben I gehe es nun darum, auch den Windpark Wansleben II zu erneuern und leistungsfähiger zu machen. Die drei neuen Windräder gehören zu den leistungsstärksten Modellen auf dem Markt. Die Nabenhöhe beträgt 166 Meter, der Rotordurchmesser 150 Meter.

„Weniger Anlagen mit mehr Leistung in größerer Entfernung zur Ortslage: ein größerer Beitrag für die Anwohner und zum Klimaschutz ist in der gegenwärtigen Situation kaum möglich“, sagt Martin Blümel, Bauamtsleiter der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land.

Das Feld der ökologischen und sicheren Stromerzeugung sowie deren Wirtschaftlichkeit für Anleger:innen ist seit mehr als 20 Jahren das Geschäftsfeld der Ökorenta. Das Unternehmen entschloss sich daher, den Windpark zu erwerben. Es gehört zu den ältesten Emissionshäusern für nachhaltige Sachwert-Investments. Ökorenta emittiert, vertreibt und managt Portfoliofonds, die breit gestreut in Wind- und Solarparks und seit Kurzem auch in die Infrastruktur für Elektromobilität investieren.

Die Projektentwicklerin Ostwind mit Sitz in Regensburg und Schiltigheim (Frankreich) errichtet seit 1992 erfolgreich Windenergieanlagen, Windparks Onshore und Solarprojekte und wird dies zukünftig unter dem Dach des dänischen Energieunternehmens Ørsted in Deutschland und Frankreich tun. Ziel von Ørsted ist es, bis 2030 rund 17,5 Gigawatt installierte Leistung an erneuerbaren Energien ans Netz zu bringen.

