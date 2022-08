Die Verabschiedung des Inflation Reduction Act, der auch die SEMA-Gesetzgebung umfasst, soll die Entwicklung einer durchgängigen US-Solarlieferkette vom Rohsilizium über Polysilizium bis hin zu fertig montierten Photovoltaik-Modulen ermöglichen.

REC Silicon und Mississippi wollen eine Vereinbarung über ihre Zusammenarbeit aushandeln. Denn die Unternehmen wollen zum Aufbau einer kohlenstoffarmen und vollständig rückverfolgbaren Solarlieferkette in den USA beitragen. Dabei hat die jüngste Investition der Hanwha-Gruppe in REC Silicon, die zusammen mit der Hanwha-Tochter Qcells erfolgte, REC veranlasst, seine Beziehung zu Mississippi Silicon zu erweitern. Ziel ist die Entwicklung einer durchgängigen US-Solarlieferkette vom Rohsilizium über Polysilizium bis hin zu fertig montierten Photovoltaik-Modulen. Die Verabschiedung des Solar Energy Manufacturing for America Act (SEMA) von Senator Jon Ossoff als Teil eines umfassenden Anreizpakets für saubere Energie, das im Inflation Reduction Act enthalten ist, macht laut REC solche Pläne sofort möglich.

Solar Energy Manufacturing for America Act ermöglicht Wiederinbetriebnahme des Werks in Moses Lake

Die jüngste Investition von Hanwha wird die Wiederinbetriebnahme des derzeit stillgelegten Werks in Moses Lake im Jahr 2023 ermöglichen. Somit will REC Silicon große Mengen an kostengünstigem, qualitativ hochwertigem und kohlenstoffarmem Polysilizium für die Solarbranche verfügbar machen. „Wir sind zuversichtlich, dass mit der Verabschiedung des Inflationsbekämpfungsgesetzes, zu dem auch SEMA gehört, die gesamte solare Lieferkette in den USA vollständig etabliert“, sagt James A. May II, CEO von REC Silicon.

Mississippi Silicon ist das erste neue Siliziummetallwerk in Nordamerika seit vierzig Jahren. Das Werk befindet sich in der nordöstlichen Ecke des Bundesstaates Mississippi. Dadurch soll es strategisch günstig gelegen sein. ZUdem verfügt das Siliziummetallwerk über die hochwertige Prozess- und Umweltkontrollen, die es ermöglicht soll, eine der effizientesten und saubersten Siliziummehlanlagen der Welt zu betreiben.

Eddie Boardwine, CEO von Mississippi Silicon, sagt: „Wir haben Mississippi Silicon vor fast zehn Jahren gegründet, um die US-amerikanische Solar-, Elektronik- und Chemieindustrie mit hochwertigem Siliziummetall zu versorgen. Wir freuen uns über die wachsende Anerkennung der Bedeutung einer starken durchgängigen US-Lieferkette für diese Materialien.“ Mit der Verabschiedung des Solar Energy Manufacturing for America Act wird diese Lieferkette nun zur Realität.

