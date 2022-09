Die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH) hat die elfte Ausgabe der EnergieOlympiade gestartet. Bis zum 1. Dezember können sich alle Kommunen in Schleswig-Holstein um die 100.000 Euro Preisgeld bewerben.

Bei der kommunalen EnergieOlympiade unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Daniel Günther werden die besten kommunalen Energieprojekte sowie -konzepte gesucht und mit 100.000 Euro Preisgeld von der gemeinnützigen Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH) prämiert. Die EKSH ruft alle Kommunen in Schleswig-Holstein auf, sich ab jetzt bis zum 1. Dezember 2022 mit kleinen und großen Beiträgen, um den renommierten Landes-Energiepreis zu bewerben. „Die Unterstützung der mit viel Herzblut vorangetriebenen Energie- und Klimaschutz-Projekte der Kommunen ist ein wichtiges Anliegen der EKSH. ZUdem ist die EnergieOlympiade eine Vernetzungsplattform, die den Austausch guter Ideen und Projekte forciert“, sagt EKSH-Geschäftsführer Frank Osterwald zum Start der Bewerbungskampagne unter dem Motto „Energie in Bestform“.

Bewerbungen sind in vier Disziplinen dieser besonderen Olympiade möglich.

„EnergieProjekt“ für kleine sowie große technische Maßnahmen oder Verhaltens- und Organisationsmaßnahmen

„MobilitätsProjekt“ für alle Ansätze klimaschonender Mobilität

„EnergieKonzept“ für vorbildliche neue Planungen

„EnergieHeld:in“ als Auszeichnung für ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger

Wettbewerbsleiter Klaus Wortmann hofft in der 11. Runde der EnergieOlympiade wieder auf zahlreiche Beiträge. Dafür steht er den Kommunen in Schleswig-Holstein bei Bedarf mit Rat und Tat persönlich zur Seite. Über 500 Bewerbungen sind auf der Wettbewerbswebseite in der eigenen Projektdatenbank gesammelt, geben Anregungen und zeigen das hohe kommunale Engagement. Neben dem Preisgeld lockt sicher auch die Aussicht auf die Preisübergabe durch den Ministerpräsidenten, die für den Sommer 2023 vorgesehen ist. Die EnergieOlympiade der EKSH wird durch die Partner Kommunale Landesverbände, Landesregierung, Investitionsbank Schleswig-Holstein und das Frankfurter Klimabündnis unterstützt.

Weiteren Informationen zur EnergieOlympiade in Schleswig-Holstein sind unter diesem Link auf der Wettbewebswebsite zu finden. Über die Wettbewerbswebsite erfolgt auch die Bewerbung.

1.9.2022 | Quelle: EKSH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH