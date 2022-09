GP Joule: Solarpark Klettwitz Nord geht an Clearvise

Der Energiepark Klettwitz ist eines der größten Energiewendeprojekte in den deutschen Braunkohleregionen. Entwickler JP Joule hat einen Teil des Parks jetzt an die Clearvise AG übergeben.

Die GP Joule hat den Solarpark Klettwitz Nord an den neuen Eigentümer, die Clearvise AG, übergeben. Seit April speist der Park bereits Strom in das Netz. Das Projekt befindet sich auf einem ehemaligen Braunkohlegebiet. Der Solarpark ist mit 90 Megawatt ein Teil des Energieparks Lausitz. GP Joule, Terravent Investments und Steinbock EE haben diesen initiiert. Er umfasst ferner in seinem Endausbau eine installierte Leistung von rund 300 Megawatt Solarstrom. Der zweite Bauabschnitt Klettwitz Süd mit weiteren 80 Megawatt ist nahezu fertiggestellt. Die drei Unternehmen betreiben diesen selbst. GP Joule Service übernimmt zudem die kaufmännische und technische Betriebsführung beider Anlagen.

Energiepark mit Wind und Sonne im ehemaligen Tagebau

Der Energiepark Lausitz entsteht auf einer Terravent eigenen Hochkippe des einstigen Tagebaus Klettwitz in der Gemeinde Schipkau. Über den Strukturwandel in der Region berichteten die Solarthemen.

Der Park ist in seiner Gesamtheit eine der größten Photovoltaik-Freiflächenanlagen Deutschlands. Der erste Abschnitt „Klettwitz Nord“ wird jährlich rund 91.000 MWh Solarstrom einspeisen. Der Anlagenbauer GP Joule EPC war als Generalunternehmer für die Planung und den Bau der PV-Anlage verantwortlich.

In Vorbereitung des Verkaufs hatte das Unternehmen den Solarpark im Testlauf ferner auf Herz und Nieren geprüft. Während dieses umfassend dokumentierten Probebetriebs hat der Anlagenbauer sichergestellt, dass der Park die dem Eigentümer gegenüber garantierte Leistung zuverlässig erbring. „Mit dem Ergebnis des Probebetriebs sind wir sehr zufrieden. Alle Qualitäts- und Leistungskriterien sind erfüllt. Wir übergeben Klettwitz Nord mit einem sehr guten Gefühl an die clearvise AG ”, sagt Meik G. Gessner, Leiter von GP Joule EPC.

„Die reibungslose Abnahme hat die sehr gute Qualität der Bauleistungen bestätigt. Wir danken GP Joule für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit während der Bau- und Inbetriebnahmephase”, sagt Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG.

Die kaufmännische und technische Betriebsführung wird auch in Zukunft in den Händen der GP Joule liegen. Die Aufgaben erstrecken sich von der betriebswirtschaftlichen und finanzbuchhalterischen Betreuung bis hin zur technischen Verantwortung für die Überwachung und Instandhaltung der Anlage.

9.9.2022 | Quelle: GP Joule | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH