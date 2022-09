Neue Führungsspitze bei Solar-Log

Die Unternehmensleitung des solaren IT-Unternehmens Solar-Log stellt sich neu auf. Die bisherige Geschäftsführerin Brigitte Beck verlässt das Unternehmen und ein Vierer-Team übernimmt.

Die Solar-Log GmbH hat eine neue Führungsspitze. Wie das Unternehmen mitteilte, übernahm zum 1. September 2022 Markus Eberhard von Seiten der Muttergesellschaft BKW die strategische Leitung. Er bilde damit gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Jörg Niche und dem neu ernannten Geschäftsführer Holger Schroth das Führungsteam des Unternehmens im schwäbischen Binsdorf.

Die bisherige Geschäftsführerin Brigitte Beck nehme nach fünf Jahren an der Spitze bei Solar-Log eine neue Herausforderung an. Julian Hegg, Controller bei der BKW, wird als Verantwortlicher vom Finanzbereich, Solar-Log in den betriebswirtschaftlich finanziellen Angelegenheiten unterstützen.

Markus Eberhard hat ferner als Leiter der Geschäftseinheit Energy Sales & Solutions gruppenweit unter anderem die Digitalisierung des Energievertriebs vorangetrieben. Außerdem war er für die Entwicklung neuer digital unterstützter Produkte im Bereich von Energielösungen zuständig. Das hohe Innovationstempo wolle er auch in seiner neuen Position beibehalten. Neue Produkte, Services und konsequente Kundenorientierung nennt er als Beispiele.

Wandel zu Smart Energy

„Brigitte Beck hat in den zurückliegenden Jahren herausragende Arbeit für Solar-Log™ geleistet“, würdigen Jörg Niche und Holger Schroth das hohe Engagement der Schweizerin. „Sie hat maßgeblichen Anteil am Wandel von Solar-Log™ vom reinen Monitoring-Dienstleistungsanbieter zu einem führenden Lösungsanbieter in den Bereichen Smart Energy und Einspeisemanagement.“

Die beiden Geschäftsführer heben ferner die kollegiale Zusammenarbeit in der Führungsetage von Solar-Log™ hervor. Außerdem wünschen sie Frau Beck für ihren weiteren persönlichen und beruflichen Lebensweg alles Gute.

Sowohl Vertriebsleiter Jörg Niche wie auch Produktchef Holger Schroth verfügen über langjährige Erfahrung in der Branche der erneuerbaren Energien. Beide sind seit Jahren an der Spitze von der Solar-Log GmbH (früher: Solare Datensysteme GmbH) tätig.

Jörg Niche verantwortet unter anderem den weltweiten Vertrieb und Service. Für die entsprechenden Produkte, Features und Entwicklung ist Holger Schroth verantwortlich. In seine Ägide fällt bisher unter anderem die neu entwickelte Plattform Solar-Log WEB Enerest™ 4. Beide Geschäftsführer freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Markus Eberhard: „Wir werden auch künftig als Team eine starke Marke repräsentieren und stetig weiterentwickeln.“

9.9.2022 | Quelle: Solar-Log | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH