Goldbeck kauft Nordamerika-Geschäft von GP Joule

Goldbeck Solar übernimmt GP Joule Nordamerika. GP Joule möchte sich damit stärker auf Deutschland und Europa fokussieren.

Die Hirschberger Goldbeck Solar verstärkt sich in den USA mit Wirkung zum 9. September 2022 mit den Aktivitäten von GP Joule. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, geht es bei der Übernahme um den nordamerikanischen PV-EPC-Zweig von GP Joule. Goldbeck sei nunmit alleiniger Gesellschafter der beiden nordamerikanischen Unternehmen GP JOULE PV Canada Corp. und GP JOULE PV USA Inc. Mit dieser Akquisition baue Goldbeck ferner seine Position auf dem amerikanischen Kontinent in Ergänzung zu den Teams in Chile und Mexiko aus.



Der Kauf beinhalte zudem die Übernahme des gesamten Teams von GP Joule EPC NA sowie die Nutzung der lokalen Marke über einen begrenzten Zeitraum. „Mit unseren neuen Kollegen haben wir eine solide Grundlage, um die Chancen und Herausforderungen des nordamerikanischen Marktes zu meistern“, sagt Goldbeck-CEO Joachim Goldbeck. „Dass auch die Firmenkultur passt, war eine Voraussetzung, und jetzt freuen wir uns darauf, in Kanada und den USA in Zukunft gemeinsam zu wachsen.“

Goldbeck will in Nordamerika wachsen

„Nachdem wir Anfang des Jahres bereits in ein Produktportfolio in Kanada investiert haben, wollen wir in den nächsten drei Jahren vermehrt Solaranlagen in Nordamerika entwickeln und bauen. “ So äußerte sich Constantin Lindenmeyer, Leiter Geschäftsentwicklung und Strategie bei Goldbeck Solar.



„Wir sind davon überzeugt, in Goldbeck Solar den passenden Partner für unsere Unternehmen in Nordamerika gefunden zu haben“, sagt Ove Petersen, Mitgründer und CEO von GP Joule. „Wir geben unser EPC-Geschäft in Kanada und den USA, das sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt hat, in gute Hände und können uns noch stärker auf unser Wachstum in Deutschland und Europa fokussieren.“



Das vertikal integrierte EPC-Unternehmen in den USA liefere ferner schlüsselfertige PV- und Energiespeicherkraftwerke mit eigenen einachsig nachgeführten und fest geneigten Gestellsystemen. Mit mehr als 200 MWp an Projekten habe sich das Unternehmen außerdem auf die Betreuung von Versorgungsunternehmen und Kunden des C&I-Segments spezialisiert. Das 2011 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto, ON, seit 2016 eine Präsenz in Calgary, AB, und zuletzt 2022 in Halifax, NS, einen Standort aufgebaut. Sein US-Satellitenbüro befindet sich in Los Gatos, CA.

19.9.2022 | Quelle: Goldbeck Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH