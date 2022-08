Clean Logistics: 5.000 Wasserstoff-LKW für GP Joule

GP Joule wird von Clean Logistics 5.000 Wasserstoff-LKW in den kommenden fünf Jahren erwerben. Der Rahmenvertrag in Milliardenhöhe ist der aktuell umfangreichste im Wasserstoff-Schwerlastverkehr weltweit.

Das Automobil-Unternehmen Clena Logistics wird über die kommenden fünf Jahre 5.000 Wasserstoff-LKW an GP Joule liefern. Wie die Unternehmen mitteilten, liegt das Gesamtvolumen des abgeschlossenen Rahmenvertrags im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich. ES handele sich ferner um 40-Tonner und den aktuell weltweit größten Vertrag über die Lieferung von schweren wasserstoffelektrisch betriebenen LKW. GP Joule wird die Schwerlastfahrzeuge inklusive der grünen Wasserstoffinfrastruktur an Kunden aus Logistik und Handel vermitteln.

„Das Revolutionäre an der Zusammenarbeit eines Strom- und Wasserstoffproduzenten wie GP Joule mit einem Lkw-Hersteller wie Clean Logistics ist, dass die Schwerlastmobilität nun ein Teil der neuen, nachhaltigen Energiewirtschaft wird“, sagt Ove Petersen, CEO und Mitgründer von GP Joule : „Diese Verknüpfung ist einzigartig und zudem sehr wichtig, um den Ausbau der Erneuerbaren Energien noch schneller voranzutreiben ohne auf den Ausbau der Stromnetze zu warten.”

Bei den georderten LKW handelt es sich um Neufahrzeuge. Clean Logistics wird schwere Sattelzugmaschinen ohne Antriebsstrang verwenden und diese mit Brennstoffzellen-, Batterie- und Wasserstofftanksystemen sowie der eigens entwickelten Achse mit Radnabenelektromotoren und dem speziellen Steuerungssystem „HyBoss“ ausrüsten.

GP Joule bietet damit alle Komponenten für den klimaneutralen Schwerlastverkehr aus einer Hand. Es sorgt für die Produktion und den Bezug von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, errichtet und betreibt Wasserstofftankstellen und wird seinen Kunden aus Logistik, Handel und Industrie zukünftig auch die Sattelzugmaschinen zur Verfügung stellen. GP Joule bietet die Wasserstoff-LKW ferner kombiniert mit dem grünen Wasserstoff nutzungsbasiert an. Das Unternehmen werde somit der Komplettanbieter für den emissionsfreien Transportkilometer im Schwerlastverkehr.

Einsparung von 325.000 Tonnen CO2 im Jahr

„Dieser Rahmenvertrag zur Lieferung von 5.000 LKW stellt einen maßgeblichen Meilenstein in der Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs dar“, sagt Dirk Graszt, CEO von Clean Logistics: „Gemeinsam mit unserem Partner GP JOULE werden wir dafür sorgen, dass wasserstoffbetriebene LKW bald Alltag im Straßenverkehr sind.“

„Wir sind sehr froh darüber, in Clean Logistics einen verlässlichen Partner aus Norddeutschland gefunden zu haben, mit dem wir gemeinsam den Schwerlastverkehr dekarbonisieren werden“, sagt Ove Petersen.

Bei einer jährlichen Laufleistung von 100.000 Kilometern und 25 Litern Dieselverbrauch auf 100 Kilometer stößt eine einzige Sattelzugmaschine heute mehr als 65 Tonnen CO2 pro Jahr aus. Die Flotte von 5.000 Wasserstoff-LKW wird im Gebrauch also mehr als 325.000 Tonnen CO2 jährlich einsparen können. „Die Nutzung von grünem Wasserstoff trägt maßgeblich zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors bei – und die 5.000 nun gesicherten LKW sind wegweisend für die grüne Logistik von Morgen“, sagt Ove Petersen.

Bereits im Juli dieses Jahres hatte GP Joule bekannt gegeben, dass es 40 Umbauplätze zur Produktion des ersten wasserstoffbetriebenen Trucks „fyuriant“ von Clean Logistics reserviert hat. Dieses Engagement und die Zusammenarbeit mit Clean Logistics werden nun deutlich ausgeweitet. „Die lang ersehnte Verkehrswende im Schwerlastverkehr nimmt so weiter an Fahrt auf und wird nun Schritt für Schritt in den nächsten Jahren in die Praxis umgesetzt“, sagt Dirk Graszt.

9.8.2022 | Quelle: GP Joule | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH