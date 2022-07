GP Joule: Brennstoffzellen-LkW von Clean Logistics

Das erneuerbare Energien-Unternehmen GP Joule setzt auf Brennstoffzellen im Schwerverkehr. Um Kunden Wasserstoff-LkW anbieten zu können, hat es beim Spezialisten Clean Logistics 40 Bauplätze für den wasserstoffbetriebenen Truck „fyuriant“ reserviert.

Die GP Joule will 40 Brennstoffzellen-LkW vom Umrüster Clean Logistics erwerben. Die Unternehmen teilten den Abschluss eines entsprechenden Vertrags mit. Somit will GP Joule Kunden aus Logistik und Handel auch Schwerlastfahrzeuge vermitteln. Dafür reserviere das Unternehmen 40 Umbauplätze zur Produktion des ersten wasserstoffbetriebenen Trucks „fyuriant“ von Clean Logistics. Damit werden GP Joule die gesamte Wertschöpfungskette im klimaneutralen Schwerlastverkehr abdecken. Diese reiche von der Produktion des Wasserstoffs bis zum Einsatz im Fahrzeug. Die Auslieferung der ersten Sattelzugmaschinen ist schon im Jahr 2023 geplant.

Mit dem Bezug von Brennstoffzellen-Lkw will GP Joule ferner als Ergänzung zur Wasserstoff-Infrastruktur auch Fahrzeuge als integriertes Produkt liefern. Kunden aus Logistik und Handel erhalten damit alle Komponenten für den Einstieg in die Wasserstoff-Mobilität aus einer Hand. Die Bauplatzreservierung der 40 Brennstoffzellen-Lkws von Clean Logistics ist dabei nur der erste Schritt. Denn GP Joule will sein Angebot sukzessive um andere Fahrzeugtypen erweitern.

Wir stehen zu 100 Prozent hinter der Energiewende mit grünem Wasserstoff und werden mit der H2-Produktion, der Errichtung von H2-Tankstellen und dem Angebot von Fahrzeugen endlich das altbekannte Henne-Ei-Problem lösen“, sagt André Steinau, Geschäftsführer GP Joule Hydrogen. „Eine Energiewende funktioniert nur mit einer Verkehrswende und wir gehen dieses Vorhaben allumfassend an.“

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem der größten Anbieter für die Erzeugung grüner Energie in Deutschland“, erklärt Dirk Graszt, CEO Clean Logistics SE. „Mit GP JOULE tragen wir gemeinsam einen wichtigen Schritt für die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs bei. Damit gewinnt die lang ersehnte Verkehrswende im Schwerlastverkehr weiter an Fahrt und wird dank Clean Logistics und GP JOULE nun Schritt für Schritt in den nächsten Jahren in die Praxis umgesetzt.“ Als eines der ersten Unternehmen im Markt hat sich Clean Logistics frühzeitig darauf spezialisiert, Sattelzugmaschinen und Busse durch den Einsatz von Wasserstoff-Technologien zu dekarbonisieren.

15.7.2022 | Quelle: GP Joule | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH