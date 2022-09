Enercity betreibt mit 4,7 MW größte Dachanlage in Hannover

Mit knapp 4,7 Megawatt steht die bisher größte PV-Dachanlage in Hannover vor der Inbetriebnahme. Versorger Enercity vermarktet den Strom über ein grünes PPA an die Sparkasse Hannover.

Energieversorger Enercity unterhält die bisher größte solare Dachanlage im Großraum Hannover. Und zwar im Verdion ExpoPark, einem 46.700 Quadratmeter großen Logistikzentrum auf dem ehemaligen Expo-Gelände. Laut Enercity ist auf der Ende letzten Jahres fertiggestellten Logistikhalle eine PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von knapp 4.700 Kilowatt peak (kWp) installiert.

Der Versorger produziere den Sonnenstrom ferner für den Großkunden Sparkasse Hannover. Die Bank habe sich die Hälfte der erwarteten Jahresstromproduktion von gut vier Millionen Kilowattstunden ab 1. Januar 2023 vertraglich gesichert. Dies erfolgt über grüne Power Purchase Agreements (PPA), also Verträge zwischen Abnehmern und Ökostromerzeugern zu einem fest vereinbarten Preis. Bis Herbst 2022 soll die Montage der PV-Anlage vollzogen sein und die Inbetriebnahme erfolgen.

Sparkasse Hannover bezieht Sonnenstrom direkt

„Der Strom aus dieser örtlichen PV-Anlage kommt direkt in unseren Liegenschaften in Hannover zum Einsatz“, sagt Volker Alt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hannover. „Wir beziehen seit 2021 100 Prozent Öko-Strom und Öko-Gas. Jetzt wird ein Drittel unseres Strombedarfs direkt durch die PV-Anlage auf dem Expo-Gelände gedeckt.“

„Das Gebäude wurde mit Blick auf höchste Standards in Technik, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit entwickelt. Dazu trägt auch die Photovoltaik-Anlage bei, für die wir im Bau bereits alles vorgerüstet haben“, sagt Verdion-Geschäftsführer André Banschus. Mit dem Bau strebt Verdion für die Immobilie eine Nachhaltigkeitszertifizierung in Gold der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an.

„Diese Photovoltaik-Anlage ist ein Vorzeigeprojekt, wie wir mit erneuerbaren Energien den Wirtschaftsstandort Niedersachsen stärken“, sagt Enercity-CEO Dr. Susanna Zapreva. „Die regionale Ökostrom-Vermarktung ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Energiewende voranzubringen.“ Das Investitionsvolumen für die neue PV-Anlage beträgt rund 3,5 Millionen Euro. Bereits seit 2013 betreibt Enercity eine Anlage mit zwei Megawatt Leistung auf der bereits bestehenden Logistikhalle von Verdion in Hannover.

20.9.2022 | Quelle: Enercity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH