Orsted schließt Übernahme von Ostwind ab

Die Ostwind-Gruppe gehört nun vollständig zum dänischen Energiekonzern Orsted. Dieser schließt die Übernahme ab und steigt damit in den europäischen Markt für Onshore-Wind ein.

Der dänische Energieversorger Orsted hat den Erwerb von Ostwind abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es 100 Prozent der Anteile an der Ostwind Erneuerbare Energien GmbH, der Ostwindpark Rotmainquelle GmbH & Co. KG, Ostwind International S.A.S. und Ostwind Engineering S.A.S. nun final übernommen.

Die vor 30 Jahren gegründete Unternehmensgruppe Ostwind ist eine Pionierin auf dem Gebiet der Onshore-Windenergie. Mit mehr als 1 Gigawatt installierten Erzeugungskapazitäten gehöre sie heute zu den renommierten Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Windparks in Deutschland und Frankreich. Zusätzlich entwickelt Ostwind gezielt Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland und Frankreich und gehört nun zur Orsted Unternehmensgruppe.

Damit ist für Ørsted der Einstieg in die wachsenden Onshore-Märkte in Deutschland und Frankreich gesichert und erweitert die Präsenz in Europa erheblich. Mit Übernahme des Onshore-Windkraftunternehmens Brookfield Renewable in Irland und Großbritannien im Jahr 2021 und dem jüngsten Eintritt in den spanischen Onshore-Markt ist nunmehr auch dieser Unternehmensbereich in vier der größten Wachstumsmärkte in Europa präsent. Insgesamt 115 erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an neun Standorten in Deutschland und Frankreich vertreten.

20.9.2022 | Quelle: Orsted | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH