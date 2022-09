Grüner PPA: Solarstrom aus Ostfriesland für Stahlwerk GMH

Über den Oldenburger Regionalversorger EWE bezieht Stahlproduzent Georgsmarienhütte künftig Solarstrom des Fondsanbieters Ökorenta. Die Partner haben dazu ein grünes PPA vereinbart.

Die GMH Gruppe bezieht für ihr Stahlwerk in Georgsmarienhütte künftig Solarstrom aus Ostfriesland. Wie der Stahlerzeuger mitteilte, hat er dafür ein grünes Power Purchase Agreement (PPA) mit dem Energieversorger EWE aus Oldenburg vereinbart. Es geht dabei um Strom aus dem Solarpark Burhafe in Ostfriesland im Eigentum des Fondsanbieters Ökorenta, und zwar für das größte Elektrostahlwerk der Gruppe. Die Georgsmarienhütte GmbH erweitert damit ihren bisher aus deutscher Windkraft bestehenden Grünstromanteil. Insgesamt werden somit ca. 30% des Strombedarfs des Stahlwerks in Georgsmarienhütte zukünftig mit nachhaltigen erneuerbaren Energien gedeckt.

Dr. Alexander Becker, CEO GMH Gruppe: „Mit dem Abschluss dieses Liefervertrags sichern wir uns einen nachhaltigen Zugang zu grünem Solarstrom mit regionaler Nähe zu unserem Elektrostahlwerk in Georgsmarienhütte. Unserem erklärten Ziel, bis 2030 unsere CO 2 -Emissionen um 50% zu reduzieren, kommen wir damit wieder ein Stück näher.“

„Wir begrüßen es sehr, dass wir mit der GMH Gruppe ein niedersächsisches Unternehmen auf dem Weg in die Klimaneutralität begleiten dürfen.“ Das sagte Ludwig Kohnen, Geschäftsführer der EWE Vertrieb GmbH und zuständig für den Geschäftskundenbereich.

Auch Sebastian Reinsch, Prokurist der TG Service GmbH in der Ökorenta-Gruppe, äußert sich zum Solarstrom für das Stahlwerk. „Seit 1999 haben wir als Ökorenta uns der aktiven Mitgestaltung der Energiewende verschrieben. In unseren Erneuerbare-Energien-Fonds ermöglichen wir hochattraktive Investments und sind in deren Portfolios an insgesamt 280 im Produktivbetrieb befindlichen grünen Energieparks beteiligt.“

21.9.2022 | Quelle: GMH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH