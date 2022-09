Der Projektierer MLK will an mehreren seiner Windpark-Umspannwerke Stromspeicher installieren. Die Speicher sollen schnell auf Frequenzschwankungen im Netz reagieren und Regelenergie bedarfsgerecht bereitstellen.

Speichern, wenn die angeschlossenen Windparks Überschuss produzieren. Einspeisen, wenn das Netz mehr Energie benötigt: Die Projektentwickler der MLK-Gruppe planen mehrere Stromspeicher von Tricera Energy, die in unmittelbarer Nähe von unternehmenseigenen Umspannwerken installiert werden sollen. Davon soll vor allem die Stabilität des Stromnetzes profitieren.

In den insgesamt 15 Containern, die die MLK-Gruppe aufstellen will, sind 28.000 Batteriemodule zusammengeschaltet. Diese können gemeinsam 40 Megawattstunden grüne Energie speichern. Geladen wird dann, wenn besonders viel Windstrom produziert wird – mehr als das Stromnetz aufnehmen kann. Benötigt das Netz mehr Energie, speisen die Batteriespeicher ins Stromnetz ein. Das steigert die Netzstabilität. Besonders effizient, da die Speicher deutlich schneller auf Frequenzschwankungen im Netz reagieren und Regelenergie bedarfsgerecht bereitstellen können.

Die Standorte für die ersten beiden dieser Projekte liegen in Blumberg bei Berlin und in Jacobsdorf bei Frankfurt (Oder). Mehrere kleine Photovoltaik-Freiflächenanlagen, die in unmittelbarer Nähe errichtet werden, sollen außerdem einen Teil der benötigten Energie für den Betrieb der Speicher, des Umspannwerks und der angeschlossenen Windenergie-Anlagen decken.

Tricera liefert die an Umspannwerken geplanten Stromspeicher

Hersteller und Lieferant der Batteriespeicher ist die Tricera Energy GmbH aus Sachsen. Tricera entwickelt, plant und errichtet mittlere bis große Batteriespeicher, die für die Kopplung mit Erzeugungsanlagen der erneuerbaren Energien optimiert sind. Die leistungsoptimierten Systeme werden individuell angepasst auf die Anforderungen der internationalen Kunden entwickelt.

Die Batteriespeicher in Blumberg und Jacobsdorf sollen voraussichtlich im Sommer 2023 ihre Arbeit aufnehmen. Auch an weiteren Umspannwerken der MLK-Gruppe sollen vergleichbare Stromspeicher-Projektvorhaben folgen. Die MLK-Gruppe gehört mit mehr als 500 installierten Windenergie-Anlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 600 Megawatt eigenen Angaben zufolge zu den erfahrensten Projektentwicklern in Deutschland. Die allermeisten Anlagen betreibt die MLK nach der Installation selbst. Dazu kommen mehrere Umspannwerke und Biomassekraftwerke. Erste Photovoltaik-Anlagen sind in Planung. Heute ist die MLK-Gruppe vor allem in Brandenburg tätig, hat aber seit einigen Jahren auch das Rheinland wieder in den Fokus genommen.

23.9.2022 | Quelle: MLK | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH