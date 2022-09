Q-Energy eröffnet Standorte in Hamburg und Wiesbaden

Das Energieunternehmen Q-Energy baut seine Präsenz in Deutschland mit neuen Standorten aus. Es geht um die Expansion im Bereich Onshore-Windenergie.

Die zur koreanischen Hanwha Solar zählende Q-Energy eröffnet in Hamburg und Wiesbaden neue Standorte in Deutschland. Es geht dabei um die Windenergie. Wie das Unternehmen mitteilte, sind bisher 130 MitarbeiterInnen für Q-Energy tätig. Ferner hat die Gesellschaft über 50 Windprojekte im Bestand, um die lokale Nähe zu den Projektregionen zu gewährleisten. Q-Energy hat in den letzten vier Jahren mehr als € 300 Mio. in den Erwerb und die Entwicklung von Repowering- und Greenfieldprojekten in Deutschland investiert.

„Mit der Eröffnung der neuen Standorte in Hamburg und Wiesbaden setzen wir unseren Expansionskurs fort und verfolgen zudem konsequent die Strategie mit großer Nähe zu Anwohnern und Gemeinden erfolgreich zu sein.“, so Borja Caruana, Geschäftsführer der Q-Energy Deutschland GmbH. Auch an den neuen Unternehmensstandorten deckt Q-Energy die gesamte Bandbreite der Wertschöpfung ab und bietet damit sämtlichen Stakeholdern kompetente AnsprechpartnerInnen aus den Bereichen Erwerb, Projektierung, Bau und Betrieb von Erneuerbaren Energien Projekten.

Das Unternehmen realisiert derzeit Projekte werden aktuell in Deutschland, Spanien, Italien, Polen, und Großbritannien realisiert. „Für alle die diesen Kurs mit uns gemeinsam gehen möchten, haben wir aktuell Jobchancen in Hamburg, Berlin und Wiesbaden“, sagt die für Personal tätige Managerin Annemarie Jehring.

26.9.2022 | Quelle: Q Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH