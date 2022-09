NW Assekuranz versichert 12 MW PV-Hybridprojekt

Der Bremer Versicherungsmakler NW Assekuranz hat eines der größten hybriden Photovoltaikprojekte in Deutschland versichert. Die Anlage befindet sich im süddeutschen Rickertsreute.

Die NW Assekuranz versichert ein großes PV-Hybridprojekt. Wie die Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG mitteilte, handelt es sich dabei um das derzeit größte hybride Photovoltaik-Projekt in Baden-Württemberg. Konkret verfüge der Solarpark über eine Spitzenleistung von 12.000 Kilowatt (kWp) und ein Speichersystem mit einer Kapazität von 10 Megawattstunden (MWh). Damit gehöre das PV-Hybridprojekt Rickertsreute zu den größten Projekten seiner Art in Deutschland. Betreiber ist das Unternehmen Bechinger e-Energie GmbH.

„Wir freuen uns, unseren Kunden Bechinger e-Energie GmbH bei diesem Vorzeigeprojekt versicherungstechnisch zu begleiten.“ sagt Carsten Meerjans, Kundenbetreuer und EE-Experte des Versicherers aus Bremen. „Insbesondere haben wir für die Absicherung der Kombination aus Photovoltaikanlage und Energiespeicher unsere langjährige Erfahrung und unsere Expertise eingebracht.“

„Hinsichtlich des Leuchturmcharakters des Projektes benötigen wir keinen Versicherungsschutz von der Stange, sondern ein maßgeschneidertes Gesamtkonzept. Ich freue mich, dass sich unser Partner NW Assekuranz dieser Herausforderung verlässlich gestellt und ein auch in der Finanzierung belastbares Konzept entwickelt hat.“, so Hubert-Alexander Bechinger, Geschäftsführer der Bechinger e-Energie GmbH.

27.9.2022 | Quelle: NW Assekuranz | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH