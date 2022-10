Die Partnerschaft der beiden Unternehmen soll das Solargeschäft auf der irischen Insel ausbauen und es Sharp ermöglichen, mehr PV-Module nach Irland zu liefern.

Sharp Energy Solutions Europe hat mit Midsummer Ireland eine Partnerschaft geschlossen. Somit wollen die beiden Unternehmen wollen eng zusammenarbeiten, um die Installation und den Vertrieb von Photovoltaik sowohl in der Republik Irland als auch in Nordirland auszubauen. Die Partnerschaft umfasst industrielle, gewerbliche und private Solarstromanlagen.

Midsummer mit Sitz in Rathcoole, Dublin, ist ein führender Anbieter von Systemen und Produkten für erneuerbare Energien auf der irischen Insel. Zudem verfügt das Unternehmen über eine moderne Solarplanungssoftware. Es will so viele Menschen wie möglich befähigen, erneuerbare Energien zu nutzen, zu speichern und intelligent einzusetzen. Das Team von Midsummer hat seine Wurzeln im Bereich der netzunabhängigen Energieversorgung. Dabei setzt es auf einen kompetenten Service und wettbewerbsfähige Preise. Außerdem verfügt man über das nötige Fachwissen, um bei der Planung und Lieferung von Photovoltaik-Systemen für Privathaushalte, Gewerbe und Landwirtschaft zu helfen. Midsummer verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Photovoltaik in Irland.

Sharp bringt neben seinen Produkten und Dienstleistungen über 60 Jahre Erfahrung im Photovoltaik-Geschäft mit. Insbesondere in den technischen Details. Somit verfügt das Unternehmen über ein umfangreiches Know-how im Bereich der industriellen, gewerblichen und privaten PV-Anlagen. Die Partnerschaft ermöglicht es Sharp, seine Kapazitäten zu erweitern. Dadurch will man in Zusammenarbeit mit Midsummer Renewables mehr Photovoltaik-Module nach Irland liefern.

Im Rahmen der Zusammenarbeit kooperieren Sharp und Midsummer Ireland zunächst bei einigen Photovoltaik-Anlagen mit zusammen mehreren Megawatt Leistung in ganz Irland. „Irland hat eine sehr starke Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten mit einer hervorragenden Garantiezeit. Als einer der ersten Entwickler von Solarzellen und mit einem breiten Produktportfolio bietet Sharp die Zuverlässigkeit und den Support, den Midsummer-Kunden wünschen“, sagt Katie Popplestone von Midsummer Renewables.

