Naturstrom: Sophia Eltrop verstärkt Vorstand

Mit der Berufung von Sophia Eltrop in den Naturstrom-Vorstand ist die Neuaufstellung des Ökostromanbieters abgeschlossen. Eltrop kommt von den Stadtwerken Potsdam.

Sophia Eltrop hat zum 1. Oktober ihre Position als Vorständin bei der Naturstrom AG eingenommen. Bei dem Öko-Energieversorger verantwortet sie das Ressort Finanzen, Personal und IT. Zuletzt war Sophia Eltrop bei den Stadtwerken Potsdam als Sprecherin der Geschäftsführung aktiv. Bis Mai 2021 war sie zugleich Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft Potsdam Energie und Wasser GmbH.

Nachdem die Volkswirtin im Sommer aus familiären Gründen in ihre nordrhein-westfälische Heimat zurückgekehrt war, freut sie sich, schon nach kurzer Zeit wieder Verantwortung in der Energiewirtschaft zu übernehmen. „In der aktuellen Situation funktionieren etliche etablierte Denkmuster in der Energiebelieferung nicht mehr“, so Eltrop. „Das stellt die gesamte Branche vor enorme Herausforderungen. Ich freue mich sehr darauf dazu beitragen, dass Naturstrom reaktionsschnell und zugleich mit klarem Kompass durch diese Brennstoffkrise steuert.“

In Potsdam hatte Sophia Eltrop die Dekarbonisierungsstrategie der Stadtwerke verantwortet und die Digitalisierung des Kommunalversorgers vorangebracht. Zuvor war sie mehrere Jahre in der Geschäftsführung des kommunalen Berliner Wohnungsbauunternehmens Howoge für die Finanzen zuständig.

Sophia Eltrop komplettiert dreiköpfigen Vorstand

„Mit ihrer Führungserfahrung in der Energie- und Wohnungswirtschaft wird uns Sophia Eltrop enorm weiterhelfen“, sagt Naturstrom-Vorstandsvorsitzender Oliver Hummel. Nach dem Abschied des jahrelangen Vorstandsvorsitzenden Thomas E. Banning zu Ende September übernahm Hummel zum 1. Oktober den Vorstandsvorsitz. Den dreiköpfigen Vorstand komplettiert Kirsten Nölke, die bereits seit 2015 zusammen mit Hummel den Geschäftsbereich Energiebelieferung verantwortet. Banning konzentriert sich ab sofort auf den Aufbau und die schrittweise Verselbständigung der Naturstrom-Tochtergesellschaft NaturEnergy, die Solar- und Windparks finanziert und betreibt – und allein im laufenden Jahr Anlagen mit 55 MW ans Netz bringt.

„Ich bin sehr froh, dass wir den Vorstand so schnell neu aufstellen und mit Sophia Eltrop eine hervorragende und erfahrene Führungsperson für Naturstrom gewinnen konnten“, sagt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Martin Riedel. „Wir haben mit der aktuellen Konstellation im Vorstandsgremium einen guten Mittelweg aus Kontinuität und Erneuerung und auch eine gute Mischung fachlicher und persönlicher Kompetenzen erreicht. Damit sind die personellen Weichen dafür gestellt, dass die Naturstrom AG ihren konsequenten und erfolgreichen Kurs fortsetzt. Den Reflexen in Teilen der Bundespolitik, in den aktuellen Krisenzeiten das energiewirtschaftliche Heil im möglichst langfristigen Weiterbetrieb von Kohle- und Atomkraftwerken zu suchen, müssen Unternehmen wie Naturstrom durch gutes Beispiel entgegentreten.“

6.10.2022 | Quelle: Naturstrom AG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH