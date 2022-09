Naturstrom: größter Solarpark mit 14 MW am Netz

Naturstrom setzt ihr bisher größtes Freiflächen-Solarprojekt um. Die Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern erzielt Erlöse per EEG und will sich auch als Miteigentümer beteiligen.

Der Ökostomerzeuger Naturstrom AG hat seinen bisher größten Solarpark im Erzeugungsportfolio an das Netz angeschlossen. Wie die Düsseldorfer mitteilten, hat die Tochter NatureEnergy den Park in der Gemeinde Lüttow-Valluhn in Westmecklenburg in Betrieb genommen. Das 14 Megawatt peak (MWp) große Solarprojekt entstand in enger Kooperation mit der Standortkommune, die sich auch am Betrieb der Anlage beteiligen will. Der Park sei ferner die zweitgrößte Photovoltaik-Freiflächenanlage, die 2022 in Mecklenburg-Vorpommern in Betrieb gegangen ist.

Seit Februar wurden auf ca. 15 Hektar entlang der A24 zwischen Berlin und Hamburg knapp 32.500 Photovoltaik-Module installiert. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage weist eine Spitzenleistung von 14,4 MWp auf und produziert rund 13.900 Megawattstunden sauberen Strom pro Jahr.

„Mit dem Solarpark Lüttow-Valluhn zeigen wir, wie Energiewende Hand in Hand mit den Menschen vor Ort geht: Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war von großer Unterstützung geprägt“, so Naturstrom-Chef Thomas E. Banning. Die Kommune hat bei ihrer Aufsichtsbehörde den Antrag gestellt, sich an der Betreibergesellschaft des Solarparks beteiligen zu können. Auch sind die Einnahmen aus der Ökostrom-Erzeugung sehr willkommen, die dann zusätzlich zu den Kommunalzahlungen nach dem EEG sowie den Gewerbesteuereinnahmen in die Gemeindekasse fließen.

Einnahmen für die Gemeindekasse

„Wir freuen uns, durch eigene kommunale Investitionen die Energiewende in unserer Region voranzutreiben. Dabei profitieren wir nicht nur langfristig von den klimaschützenden Effekten des sauberen Solarstroms, sondern auch ganz konkret finanziell durch Einnahmen für die Gemeindekasse“, resümiert Marko Schilling, Bürgermeister der Gemeinde.

Durch die Lage direkt an der Autobahn stellt der Solarpark eine sinnvolle Nutzung einer sonst brach liegenden Fläche dar. Doch die Umgebung birgt auch eine Herausforderung: Um vorbeifahrende Autofahrerinnen und -fahrer vor einer eventuellen Blendung durch die Module zu schützen, wurden diese mit einem gegenüber sonstigen Projekten flacheren Anstellwinkel von 15° gebaut, wodurch eine verringerte Gesamthöhe der Module von maximal 2,50 Meter erreicht wurde. Ergänzt wird das Ganze durch einen 2,80 Meter hohen Blendschutzzaun entlang der Autobahn.

Auch in Sachen Naturschutz erfüllt die Freiflächenanlage hohe Standards. Denn neben auferlegten Bauzeitenbeschränkungen während der Projektrealisierung gibt es einen Amphibien- und Reptilienschutzzaun, einen Nistkasten für Turmfalken sowie ein Ökokonto, auf das freiwillige Zahlungen für künftige Naturschutzmaßnahme fließen. Zudem ist eine Schafbeweidung auf der Fläche geplant.

8.9.2022