19 % mehr Solarstrom von Januar bis September

Der Beitrag von Wind- und Solarstrom ist in den ersten neun Monaten 2022 erneut deutlich angestiegen. Insgesamt verzeichneten beide Quellen laut IWR-Auswertung einen Zuwachs von 16 Prozent.

Deutschland hat in den ersten neuen Monaten 2022 19 Prozent mehr Solarstrom erzeugt als im Vorjahreszeitraum. Das geht einer IWR-Auswertung der Daten der europäischen Netzbetreiber (ENTSO-E) hervor. Das IWR ist das Internationale Wirtschaftsforum für regenerative Energien (IWR). Demnach betrug das Volumen des eingespeisten Solarstrom 49,52 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh). Das waren somit 19,2 Prozent mehr Solarstrom als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (Jan-Sep 21: 41,55 Mrd. kWh). Bedingt durch die hohe Sonneneinstrahlung sorgte die Solaranlagen in Deutschland dabei im Juli 2022 mit einer Einspeisung von 7,9 Mrd. kWh für einen neuen Stromerzeugungsrekord. Am 17. Juli haben die Solarstromanlagen mit einer Einspeiseleistung von 38.089 MW zudem einen neuen Leistungsrekord aufgestellt.

Insgesamt ist die Erzeugung von Wind- und Solarstrom von Januar bis September 2022 um fast 20 Mrd. kWh gestiegen. Windenergie- und Solarstromanlagen speisten insgesamt 138,9 Mrd. kWh Strom in die Netze ein. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von 16,1 Prozent (Jan-Sep 21: 119,6 Mrd. kWh).

Leistungsrekord bei Solar und Wind

Die Windenergie produzierte in den ersten neun Monaten ferner 89,4 Mrd. kWh. Das ist ein Plus von 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Zuwachs geht vor allem auf die Wintermonate Januar und Februar 2022 zurück, in denen Sturmfeldern Deutschland überquerten. Der Beitrag der Windenergie an Land (Onshore) steigt von Januar bis September auf 72,6 Mrd. kWh Strom, das sind 17 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Offshore-Windenergie kommt in den ersten neun Monaten 2022 auf 16,8 Mrd. kWh Strom, das sind 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Ein neuer Leistungsrekord für Deutschland wurde ebenfalls in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 aufgestellt: Am 20. Februar 2022 produzierten die deutschen Windkraftanlagen mit einer Leistung von 48.531 MW (On- und Offshore) Strom, soviel wie noch nie.

Gestützt durch den Anlagenzubau und die langanhaltende hochsommerliche Witterung ist auch die Einspeisung von Solarstrom von Januar bis September 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen.

10.10.2022 | Quelle: IWR | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH