IWR: 10 Gigawatt Wind und Solar in Deutschland ’22

In Deutschland werden im laufenden Jahr laut dem IWR rund 10.000 MW an PV und Wind ans Netz gehen. Hierzulande gibt es keinen Strommangel, so das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien.

Das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) in Münster erwartet für Deutschland im Jahr 2022 neue Wind- und Solaranlagen mit einer Leistung von rund 10 Gigawatt (GW). Laut der IWR-Prognose entfallen auf den Photovoltaik-Zubau rund 8.000 Megawatt (MW) und auf die Windenergie etwa 2.000 MW. Das zusätzliche jährliche Stromerzeugungs-Potenzial durch diesen Neubau steigt damit um weitere 12 Milliarden (Mrd.) Kilowattstunden (kWh) Ökostrom.

„Die Marktdynamik ist im Solarsektor dieses Jahr am höchsten, die Windbranche zieht jedoch auch wegen des Neustarts der Offshore-Windenergie langsam nach“, so IWR-Direktor Dr. Norbert Allnoch in Münster. Gleichwohl lasse sich die Schlagzahl beim Ausbau noch deutlich erhöhen. Allnoch: “Es hat nun etwas über 10 Jahre gedauert, bis der Photovoltaik-Jahreszubau nach der politischen Abschaltung der deutschen Solarindustrie wieder an das bisherige Rekordjahr aus dem Jahr 2012 anknüpfen kann.“

Ein Strommangel im Jahr 2022 ist in Deutschland nicht erkennbar, so das IWR. Von Januar bis August 2022 sind allein 158,8 Mrd. kWh (2021: 146,2 Mrd. kWh) und damit 12,6 Mrd. kWh bzw. 8,6 % mehr Ökostrom in das deutsche Stromnetz eingespeist worden als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus einer IWR-Auswertung von Daten der europäischen Netzbetreiber (ENTSO-E) hervor.

„Die explodierenden Strompreise 2022 sind nicht auf fehlenden Strom in Deutschland zurückzuführen, sondern sind Folge teurer Gaskraftwerke in Kombination mit einem preistreibenden Strommangel in Frankreich, da hier derzeit 32 der insgesamt 56 Atomkraftwerke abgeschaltet sind“, so Allnoch weiter. Allein für das Jahr 2022 könnten durch den Ausfall der französischen Kernkraftwerke rd. 80 Mrd. kWh Atomstrom fehlen, der von den Nachbarländern Frankreichs mit gedeckt werden muss. Der diesjährige französische Atomstrom-Ausfall übersteigt damit die gesamte Jahres-Stromerzeugung in Finnland (2021: 69 Mrd. kWh) deutlich.

5.9.2022 | Quelle: IWR | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH