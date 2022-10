Der Solar-as-a-Service-Anbieter Ecoligo erhält 10 Millionen Euro von FRV-X. Der Investor ist ein Entwickler und Betreiber von Photovoltaik-Kraftwerken und gehört zur Abdul Latif Jameel Energy mit Sitz in Saudi-Arabien.

Der Investment-Anbieter Ecoligo hat eine Series-A-Finanzierung über 10 Millionen Euro abgeschlossen. Neuer Investor ist FRV-X, Venture Division von Fotowatio Renewable Ventures (FRV), und Teil von Abdul Latif Jameel Energy. FRV entwickelt und betreibt weltweit Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Ecoligo setzt seit 2016 Solar-as-a-Service-Projekte um, die durch private Investor:innen finanziert werden. Das Unternehmen hat bislang 169 Projekte mit einer Gesamtleistung von 82,4 MW unter Vertrag.

Umgesetzt hat man die Projekte in elf verschiedenen Wachstumsmärkten auf bisher drei Kontinenten. In diesen steigt der Energiebedarf im Vergleich zu den großen Industrienationen schneller an. Der Erfolg der globalen Energiewende entscheidet sich daher laut Ecoligo, ob es gelingt, die aufstrebenden Nationen miteinzubeziehen. Vor Ort ist die Finanzierung eigener Photovoltiak-Anlagen jedoch schwierig zu bewerkstelligen. Daher bietet Ecoligo Planung, Bau, Wartung und Finanzierung der PV-Anlagen aus einer Hand an.

„Mit dem Fokus auf Gewerbe- und Industrieanlagen ergänzt Ecoligo perfekt unsere Aktivitäten im Bereich großer Solarparks“, sagt Felipe Hernandez, Chief Innovation Officer bei FRV-X. „Unsere Investition in Ecoligo ist im doppelten Sinne nachhaltig. Nicht nur hinsichtlich der Erzeugung von grünem Strom vor Ort, auch durch die Demokratisierung von Investitionen in erneuerbare Vermögenswerte, die Kleinanleger:innen ermöglicht, sich an der Finanzierung von Ecoligos Projekten zu beteiligen.“

Ecoligo will die Investitionssumme verwenden, um weiterhin kontinuierlich und nachhaltig zu wachsen und bestehende Märkte auszubauen. Zudem will das Unternehmen seine digitale Investment-Plattform weiterentwickeln und die Möglichkeit zum Investment in seine Solar-as-a-Service-Projekte in weiteren Ländern anbieten. „Mit FRV-X haben wir den perfekten Partner gefunden, um noch mehr Unternehmen in Schwellenländern den Zugang zu sauberer Energie zu ermöglichen“, sagt Martin Baart, CEO der Ecoligo GmbH.

