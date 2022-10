Der Energiekonzern EnBW hat sein erstes Photovoltaik-Kraftwerk in Hessen auf einer Fläche von rund 5,5 Hektar in Betrieb genommen. Hessen benötigt laut Umweltministerin Priska Hinz landesweit 10.000 bis 15.000 Hektar Fläche für großflächige PV-Anlagen.

Direkt an der Bundesautobahn A3 bei Bad Camberg liegt der erste Photovoltaik-Solarpark der EnBW in Hessen. Die rund vier Megawatt große Anlage im Landkreis Limburg-Weilburg erzeugt Solarenergie, die den jährlichen Strombedarf von rund 1.550 Haushalten decken kann. Sie teilt sich in drei Solarfelder auf. Die entlang der A3 verlaufende Bahnlinie verläuft zwischen den Photovoltaik-Modul-Feldern. Fährt man mit dem Zug von Frankfurt am Main nach Limburg an der Lahn, so führt die Strecke bei Bad Camberg mitten durch das Solarkraftwerk hindurch.

„Wir haben ein klares Ziel: Bis spätestens 2045 will das Land klimaneutral sein. Der weitere Ausbau der Solarenergie ist dabei ein wichtiger Baustein, um dieses Ziel zu erreichen“, sagt Hessens Umweltministerin Priska Hinz. „Neben der Leistung der Solarenergie für den Klimaschutz macht der Krieg in der Ukraine sehr deutlich, dass wir noch schneller von den fossilen Energieträgern loskommen müssen. Für die dringend notwendige Energiewende werden landesweit 10.000 bis 15.000 Hektar Fläche für großflächige PV-Anlagen benötigt. Die Kommunen müssen dafür im Rahmen der Bauleitplanung geeignete Flächen zur Verfügung stellen. Es ist gut zu sehen, dass Bad Camberg hier vorangeht.“

Rund 9.000 PV-Module bilden neuen Photovoltaik-Solarpark in Hessen

Auf einer Baufläche von rund 5,5 Hektar erzeugen 8.970 Photovoltaik-Module rund 4,5 Millionen Kilowattstunden Solarenergie. Zur Begrünung als extensives Grünland hat die EnBW vor Kurzem auf der gesamten Projektfläche (rund 6,6 Hektar) heimisches Saatgut auch zwischen und unter den PV-Modulen eingesät. Im Verlauf des Herbstes pflanzt sie noch Hecken und Sträucher an. So fügt sich die Anlage besser ins Landschaftsbild ein und bietet einen geschützten Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

17.10.2022 | Quelle: EnBW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH