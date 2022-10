Die internationale Fachmesse Power2Drive Europe hat eine aktualisierte Version ihrer Marktübersicht Ladesysteme herausgebracht. Sie enthält mehr als 260 Produkte von 87 nationalen und internationalen Herstellern.

Der Markt für Ladesäulen und Wallboxen ist inzwischen äußerst komplex, immer mehr Anbieter mit neuen Produkten drängen auf den Markt. Orientierung soll die herstellerunabhängige Marktübersicht Ladesysteme der Power2Drive Europe bieten. Die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität erarbeitet die Marktübersicht in Zusammenarbeit mit Cosmix, Europas größter digitaler Plattform für Ladeinfrastruktur. Die aktualisierte Marktübersicht enthält mehr als 260 Produkte von 87 nationalen und internationalen Herstellern.

Laut Bundesregierung sollen in Deutschland im Jahr 2030 eine Million öffentlich zugängliche Ladepunkte zur Verfügung stehen. Die Studie „Ladeinfrastruktur nach 2025/2030 – Szenarien für den Markthochlauf“ der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur beziffert den Bedarf im Jahr 2030 auf 440.000 bis 843.000 Ladepunkte. Die Zahl ist abhängig davon, wie viel private Infrastruktur verfügbar und wie stark die Auslastung der öffentlichen Infrastruktur dann ist. Auch das Ladeverhalten der Nutzenden spielt eine Rolle: Werden künftig verstärkt Lade-Hubs mit Schnelladepunkten genutzt, dürfte der Bedarf deutlich geringer ausfallen.

Ausbau der Ladeinfrastruktur muss beschleunigt werden

Ob 440.000, 843.000 oder eine Million öffentlicher Ladepunkte im Jahr 2030 in Deutschland nötig sind – es bleibt in jedem Fall viel zu tun. Schließlich waren im September 2022 lediglich 68.275 öffentliche Ladepunkte gemeldet, so die Bundesnetzagentur. Bei im September 2022 bundesweit 861.727 zugelassenen batterieelektrischen Pkw kommen demnach elf E-Autos auf einen öffentlichen Ladepunkt. In den meisten anderen EU-Ländern sieht es ähnlich aus, wie die Zahlen des „European Alternative Fuels Observatory“ aus dem Jahr 2021 zeigen: In Frankreich waren 37.128 Ladepunkte installiert (15:1-Verhältnis von E-Autos zu Ladepunkt), in Spanien 10.480 (9:1) und in Italien 23.543 (6:1). Lediglich in den Niederlanden ist die Infrastruktur sehr gut ausgebaut. Hier gab es 2021 bereits 90.284 Ladepunkte – bei 252.689 E-Pkws und -Vans macht das ein Verhältnis von 4:1.

Themen wie Plug & Charge, Lastmanagement und Backendlösungen treibt die Branche nicht nur hardware-, sondern auch softwareseitig. Bei der Auswahl der Hardware sind die Kompatibilität und Integrationsfähigkeit von Lastmanagement-Lösungen sowie Backendsystemen mitzudenken. Denn die gesetzlichen Anforderungen an die Ladelösungen steigen. Mit intelligenten und softwareseitig angebundenen Lösungen ist sichergestellt, dass man die Ladestationen überwachen und Ladevorgänge automatisiert abgerechnen kann.

Marktübersicht Ladesysteme von Power2Drive Europe in fünf Sprachen verfügbar

Die Power2Drive Europe Marktübersicht Ladesysteme soll Planern, Installateuren, Projektentwicklern, Betreibern und anderen Marktteilnehmern helfen, den Durchblick zu behalten. Die Produkte sind übersichtlich gelistet, unterteilt nach Ladesäulen und Wallboxen sowie nach AC-(Normalladestationen) und DC-Bereich (Schnellladestationen). Die Nutzer finden eine Auswahl wichtiger technischer Daten auf und erhalten Antworten Fragen wie: Welcher Stecker, wie viel Ladeleistung und wie viele Ladepunkte werden unterstützt? Ist Eichrechtskonformität vorhanden? Auf welche Weise lassen sich Ladesäule oder Wallbox in ein Gebäude-, Energie- oder Flottenmanagement einbinden?

Die Power2Drive Europe Marktübersicht Ladesysteme wird regelmäßig aktualisiert und steht in deutscher, englischer, italienischer, französischer und spanischer Sprache als kostenloser Download unter diesem Link zur Verfügung. Am 25. Oktober werden ab 15 Uhr im Power2Drive Webinar die zentralen Punkte der neuen Marktübersicht vorgestellt.

20.10.2022 | Quelle: Solar Promotion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH