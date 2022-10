Bürger aus der Region sollen sich an Photovoltaik-Solarparks beteiligen können. Dafür hat IBC Solar nun eine digitale Bürgerbeteiligungsplattform aufgebaut.

IBC Solar ermöglicht künftig die Beteiligung von Bürgern an seinen Photovoltaik-Solarparks und hat zu diesem Zweck eine eigene digitale Bürgerbeteiligungsplattform ins Leben gerufen. Über diese können sich interessierte Bürger über aktuelle Projekte und deren Konditionen informieren sowie sich direkt daran beteiligen. IBC Solar ermöglicht dabei eine finanzielle Investition auch bereits mit kleineren Beträgen. Damit wird sichergestellt, dass jeder die Energiewende aktiv mitgestalten kann.

„Die Energiewende gehört auch in Bürgerhände. Dieser Ansicht waren wir von Beginn an. Denn die Menschen wollen einen Beitrag für eine saubere Energieerzeugung leisten. Wenn das nicht mit einer eigenen Solaranlage auf dem Dach möglich ist, bietet die Beteiligung an Solarparks eine gute Alternative“, sagt Udo Möhrstedt, CEO der IBC Solar AG. „Auch das Thema Akzeptanz ist gerade bei Solarparks von großer Bedeutung. Mit der Möglichkeit einer Beteiligung an einem finanziell interessanten Solarprodukt bietet sich eine Chance, die Akzeptanz von Solarprojekten in der Bevölkerung zu steigern.“

Das erste Projekt im Rahmen der Beteiligungsmöglichkeit ist der Solarpark Schnaid, der in der Gemeinde Hallerndorf im Landkreis Forchheim entstehen wird. Baubeginn ist für Sommer 2023 geplant. Das Solarkraftwerk mit einer Leistung von 6,5 Megawatt soll pro Jahr rund 7.000 Megawattstunden grünen Strom liefern. Zusätzlich zum Solarpark in Schnaid sind aktuell noch zwei Projekte mit Bürgerbeteiligung in der näheren Umgebung von Bad Staffelstein geplant und weitere Projekte werden folgen.

Realisierung der Bürgerbeteiligungsplattform für Photovoltaik-Solarparks durch Eueco

Auf technischer Seite arbeitet IBC Solar bei seiner Beteiligungsplattform mit dem Partner Eueco zusammen. Der Dienstleister Eueco schafft eine einfache digitale Möglichkeit, die finanzielle Bürgerbeteiligung skalierbar zu gestalten. „Solarparks und Bürgerbeteiligungen sind ideale Partner für eine umfassende Energiewende und so freuen wir uns auf viele weitere Projekte unseres Partners IBC Solar“, sagt Josef Bauer, Geschäftsführer und Gründer von Eueco.

Die Bürgerbeteiligungsplattform für Photovoltaik-Solarparks von IBC Solar ist unter diesem Link zu finden.

Zuletzt hatte IBC Solar Beteiligungen an Freiflächen-Solaranlagen in Kooperation mit einer Raiffeinsenbank angeboten.

21.10.2022 | Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH