IBC Solar startet den Bau eines Photovoltaik-Solarparks in Klosterlangheim im Landkreis Lichtenfels. Das Solarkraftwerk mit einer Nennleistung von rund 6,2 Megawatt wird ab Herbst 2022 über 2.000 Haushalte mit Strom versorgen.

IBC Solar erhielt den Zuschlag der Bundesnetzagentur im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens für Photovoltaik auf Ackerflächen in benachteiligten Gebieten. Die ideale Lage des sechs Hektar großen Standorts in der Nähe eines Netzverknüpfungspunktes war ein ausschlaggebender Faktor für den Erfolg des Gebots in der Ausschreibung. Somit kann man den Solarstrom aufgrund der guten Voraussetzungen zu sehr günstigen Kosten erzeugen. Zudem ist die direkte Einspeisung in das Versorgungsnetz des Bayernwerks möglich. Die Inbetriebnahme von dem Photovoltaik-Solarpark mit Bürgerbeteiligung ist für September 2022 geplant.

Außerdem können die Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Orte als Anleger profitieren. Denn der Photovoltaik-Solarpark erwirtschaftet über 20 Jahre lang eine staatlich garantierte Vergütung. Die Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim eG, in deren Auftrag IBC Solar die Freiflächen-Photovoltaik-Anlage plant und baut, bietet den ortsansässigen und umliegenden Einwohnern die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung an.

„Nachdem im Landkreis Coburg und Kronach bereits seit 2017 RaiBa Bürgersolarparks entstehen, freut es uns sehr, mit dem neuen Projekt in Klosterlangheim den ersten Solarpark der Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim im Landkreis Lichtenfels anzubieten. Die Konditionen der genossenschaftlichen Beteiligung am Raiba Bürgersolarparks Klosterlangheim werden zeitnah in einer Informationsveranstaltung bekanntgegeben“, so Oliver Partheymüller, zuständiger Projektentwickler der Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim.

Bürgerbeteiligung am Photovoltaik-Solarpark als Kapitalanlage

„Erfolgreiche Solarparks mit Bürgerbeteiligung zeigen, wie Einwohner und Gemeinden einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten können. Gleichzeitig bietet die Beteiligung eine attraktive Option zur Kapitalanlage. Und belegt, dass klimafreundliche dezentrale Energieerzeugung auch wirtschaftlich sinnvoll ist“, sagt Udo Möhrstedt, Gründer und CEO von IBC Solar.

IBC Solar entwickelt, plant und realisiert PV-Großprojekte und Solarparks in jeder Größenordnung in zahlreichen Ländern. Für das in Bad Staffelstein ansässige Unternehmen sind lokale Projekte ein wichtiger Baustein, um die Energiewende vor Ort voranzutreiben. Allein in Deutschland hat IBC Solar mehrere hundert Solarparks mit einer Gesamtleistung von knapp 600 Megawatt realisiert.

7.7.2022 | Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH