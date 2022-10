Gas aus Bioabfall: MVV speist Biomethan in Bernburg ins Netz

Der Mannheimer Energieversorger MVV hat heute seine neue Bio-Methan-Anlage in Bernburg (Saale) offiziell in Betrieb genommen.

Durch die Vergärung von Bioabfall erzeugt die Anlage Biogas, das im zweiten Schritt zu Biomethan aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist wird. Jährlich entstehen laut MVV rund 21 GWh Biomethan. Eigentlich läuft die Anlage bereits seit Beginn des Jahres, doch erst jetzt fand die offizielle Einweihung statt. Hansjörg Roll, Vorstand der MVV Energie AG, öffnete symbolisch die Leitung, durch die das Biomethan ins Netz fließt.

Nach eigenen Angaben führt die Vergärung von Biomüll zu Biomethan im Vergleich zur reinen Kompostierung ohne energetische Nutzung zu einer CO 2 -Minderung um 7.400 Tonnen jährlich. Die Biogas-Anlage soll jährlich rund 33.000 Tonnen Bioabfälle verarbeiten. Der Gärrest soll in der Landwirtschaft und im Gartenbau Verwendung finden. Die Anlage stärke so auch die Wertschöpfung in der Region.

MVV betont die Verwendungsmöglichkeiten des Biomethans in Blockheizkraftwerken oder als Kraftstoff für LKW, Müllfahrzeuge oder im ÖPNV. Industrie und Gewerbe können Biomethan als grünes Gas für ihre Produktionsprozesse einsetzen.

Pläne für Biomethan-Anlage 2017 erstmals vorgestellt

Für den Bau der Biogas-Anlage hat MVV vom Bundesumweltministerium einen Zuschuss im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative erhalten. Ende 2017 stellte MVV das Projekt mit einem Investitionsvolumen von etwa 20 Millionen Euro der Öffentlichkeit vor. Ende 2020 begann der Bau auf dem gut vier Hektar großen Gelände im Gewerbegebiet West von Bernburg. Bereits seit Anfang 2022 läuft die Anlage, unter anderem mit Biomüll aus dem Salzlandkreis, und speist Biomethan aus Bioabfall in das Erdgasnetz der Stadtwerke Bernburg ein.

Mittlerweile tut sich jedoch wenig bei der Biomethan-Erzeugung. Die jüngste Ausschreibungsrunde im Rahmen des EEG war ein Flop. Und im Gegensatz zu Dänemark will Deutschland beim Biogas nicht so richtig aufs Gas treten, wie ein S+ Artikel ausführt.

MVV ist seit 2005 in Sachsen-Anhalt aktiv. Der Mannheimer Energieversorger betreibt vier Biomethananlagen in der Magdeburger Börde, fünf Windparks und in Leuna auch eine thermische Abfallbehandlungsanlage, die unter anderem Fernwärme für Merseburg produziert. MVV ist zudem seit 2000 Muttergesellschaft der Köthen Energie.

24.10.2022 | Quelle: MVV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH