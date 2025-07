Weltec Holding GmbH wird zu Nexogas Holding GmbH

Die Weltec Holding GmbH, ein Betreiber von Biogas- und Biomethananlagen, firmiert ab sofort unter dem Namen Nexogas Holding GmbH. Mit der Umbenennung will sich die Nexogas Holding GmbH als eigenständiges Unternehmen zeigen und für grüne Gaslösungen der Zukunft positionieren.

Neuaufstellung durch Umbenennung

„Mit der Umbenennung in Nexogas Holding GmbH unterstreichen wir unser Ziel, die Energiewende aktiv mitzugestalten und marktprägende Lösungen für eine klimafreundliche Gaswirtschaft zu schaffen“, erklärt Dr. Christian Hower-Knobloch. Er ist neuer CEO der Nexogas Holding GmbH. Der Name Nexogas stehe weiterhin für grüne Gase zur Erreichung der Klimaneutralität von Industrien, so der CEO.

Die Neuaufstellung umfasst die Optimierung des eigenen Anlagenparks mit dem Ziel, den Biomethan-Output zu steigern und grünes CO 2 zu produzieren. Wachstum soll zudem durch die Entwicklung und den Zukauf neuer Anlagen entstehen. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energieträgern, insbesondere im Verkehrssektor. Eine zentrale Rolle wird dabei die Herstellung und Veredlung von Biomethan aus landwirtschaftlichen Abfällen, wie Gülle und Mist spielen – neben der weiterhin betriebenen Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen. Die beiden Finanzinvestoren DWS Group (DWS), und Meag, der Asset Manager von Munich Re und Ergo, unterstützen das Unternehmen.

Mit seinem Tochterunternehmen, der Vornhagen Gruppe, kann die Nexogas neben der Beschaffung die Logistik und den Transport der Stoffströme selbstständig ausführen. Vornhagen setzt dabei auf ein umfassendes Leistungspaket für Dritte und für die Landwirtschaft, das unter anderem das komplette Ernte-Management und die Transport-Logistik aller Vorprodukte umfasst.

Mit Nexogas als Partner in die grüne Zukunft

Nexogas sieht sich insgesamt als Partner für Industrie, Landwirtschaft und Kommunen. Dr. Hower-Knobloch sagt: „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung der Energieversorgung und zur Wärmewende zu leisten.“

Für dieses Ziel setzt das Unternehmen auf die Veredelung und Aufbereitung von Biorohgas, um so grünes Erdgas für die Industrie, die Kraftstoffproduktion sowie für Stadtwerke und Kommunen zur Verfügung zu stellen. Ein weiteres Geschäftsfeld wird die Verflüssigung von CO 2 aus der Biogas-Produktion sein, um einem zunehmend steigenden Bedarf beispielsweise der Lebensmittelindustrie an grünem CO 2 für die Produktion von nachhaltiger Kohlensäure für Getränke gerecht zu werden.

Nexogas setzt künftig verstärkt auf die Bereitstellung von grünen Gasen, zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors, für produzierendes Gewerbe und für Kommunen und Stadtwerke. „Wir sehen in den nächsten Jahren – auch bedingt durch die immer ambitionierter werdenden gesetzlichen Vorgaben für die Industrie – eine steigende Nachfrage nach grünen Gasen. Daraus ergibt sich für die gesamte Branche ein signifikantes Marktwachstum bis 2030 und darüber hinaus“, ergänzt Hower-Knobloch.

Dr. Christian Hower-Knobloch, CEO der Nexogas Holding GmbH – Foto: Nexogas Holding GmbH

Über Nexogas Holding GmbH

Das Unternehmen aus dem Ortsteil Bakum-Lüsche in Vechta zählt zu den weltweiten Spezialisten für Biogas- und Biomethananlagen sowie der Veredelung von Biorohgas.

Die DWS Group (DWS) und Meag, der Asset Manager von Munich Re und Ergo, haben die Weltec Holding GmbH 2023 zu 100 Prozent übernommen. Seit 2025 firmiert das Unternehmen unter Nexogas Holding GmbH und beschäftigt aktuell 120 Mitarbeitende.

Quelle: Nexogas Holding GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH