Industriebetrieb setzt auf Photovoltaik, Bioenergie und Speicher

Die Unternehmen Next Energy und Enerfin haben für einen Industriekunden eine Energiezentrale gebaut, die ein 5 MW PV-Kraftwerk mit einer Bioenergie-Anlage, Batteriespeichern und Ladeinfrastruktur kombiniert.

Ein hessischer Industriebetrieb deckt einen Teil seines Energiebedarfs durch eine Kombination aus Photovoltaik, Bioenergie und Batteriespeichern. Darüber berichten die Unternehmen Next Energy GmbH und Enerfin Holding AG, die das Projekt realisiert haben. Das integrierte Energiezentrum setze zum einen auf eine Ost-West-Freiflächen-Photovoltaikanlage mit rund 5 Megawatt (MW) Spitzenleistung. Dazu komme ein modular aufgebautes Batteriesystem mit mehr als 8 Megawattstunden (MWh) Kapazität. Außerdem koppele das System eine Bioenergieanlage sowie Ladeinfrastruktur mit ein. Die Speicher sollen dabei insbesondere für den optimierten Eigenbedarf sorgen und Lastspitzen glätten.

Zum Einsatz kommen ferner zehn Greencube-Speicher der Enerfin-Schwestergesellschaft Lynus AG mit jeweils 800 Kilowattstunden (kWh) nutzbarer Kapazität und 400 Kilowatt (kW) Leistung. Sie erhalten 20 Batteriewechselrichter und zwei „AC Cubes“, in denen Parkregler von Enerfin sowie weitere Regelungstechnik integriert sind.

Für die Auslegung hatte Enerfin eine datenbasierte Wirtschaftlichkeitsprognose erstellt und auf deren Grundlage die passende Leistung und Kapazität der Batteriespeicher geplant.

„Unsere Sonnenkraftwerke dienen nicht mehr nur der Stromerzeugung, sondern werden durch die Integration leistungsfähiger Großspeicher und Schnellladelösungen zu vernetzten Energiezentren“, so Torsten Eurich Geschäftsführer der Next Energy Unternehmensgruppe. “Sie sind somit mehr als klassische Solarparks. Sie sind intelligente, multifunktionale Energie-Hubs, die erneuerbare Stromerzeugung, Speicherung und Elektromobilität auf einer Plattform vereinen.”

Jürgen Nerath, Enerfin-Standortleiter Deutschland ergänzt: „Multi-Use-Speicher entfalten ihr volles Potenzial nur, wenn Technik und Vermarktung von Beginn an integriert gedacht werden. Die Auslegung orientiert sich konsequent am Gesamtsystem statt ausschließlich an der PV-Erzeugung – so entsteht ein wirtschaftlich tragfähiges Gesamtmodell.“

Quelle: Enerfin | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH