2,3 Millionen Hektar Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe in 2025

Mit einem Anteil von knapp 14 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche stellen nachwachsende Rohstoffe ein bedeutendes Standbein für landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland dar.

Die Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe (NawaRo) in Deutschland umfasste 2025 2,27 Millionen Hektar. Die Anbaufläche sank um zwei Prozent geringfügig unter das Niveau des Vorjahres. Auch bei Betrachtung der gesamten Dekade ist ein leichter Abwärtstrend erkennbar. Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) erhebt die Anbauzahlen nachwachsender Rohstoffe in der Landwirtschaft jährlich im Auftrag des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH).

Mit einem Anteil von knapp 14 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche stellen NawaRo ein bedeutendes Standbein für landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland dar. Sie erzeugen Rohstoffe für die stoffliche Nutzung und den in Deutschland mengenmäßig wichtigsten erneuerbaren Energieträger Biomasse. Zugleich fallen erhebliche Mengen Koppelprodukte für die Tierernährung an. Die Anbaufläche für Biogasanlagen nahm 2025 in Folge einer weiter rückläufigen Stromerzeugung aus Biogas insgesamt um 80.000 Hektar ab.

Dennoch stellten Energiepflanzen für Biogas 2025 mit 1,19 Millionen Hektar wieder die mit Abstand wichtigste Sparte beim Anbau nachwachsender Rohstoffe. Silomais war erneut die Nummer 1 der Biogaskulturen, mit 55 Prozent der Fläche belegte er jedoch einen niedrigeren Anteil als in den meisten Vorjahren. Mengenmäßig folgten Getreide, Gräser und Zwischenfrüchte, Zuckerrüben sowie durchwachsene Silphie.

Ein weiteres wichtiges Standbein unter den NawaRo-Kulturen ist der Rapsanbau für die stoffliche und energetische Nutzung von Pflanzenölen mit 686.000 Hektar. Sein Anbauumfang blieb 2025 weitgehend konstant. Auch bei den meisten anderen Kulturen, darunter Sonnenblumen für Bioschmierstoffe), Lein für Farben und Linoleum, Körnermais für Bioethanol und Industriestärke oder Arznei- und Färbepflanzen, kam es kaum zu Veränderungen. Lediglich der Anbau von Faserpflanzen, im Wesentlichen Hanf, ging um rund ein Viertel auf 3.250 Hektar zurück.

Detaillierte Zahlen zu NawaRo stehen im Bericht „Anbau und Verwendung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland“ unter diesem Link zur Verfügung.

Quelle: FNR | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH