Preise für Solarmodule ziehen im Oktober wieder an

Massen- und Billig-Solarmodule sind im Oktober teilweise wieder teurer geworden. Das pvXchange-Preisbarometer zeigt aber auch, dass die Preise für hocheffiziente Solarmodule wegen höherer Verfügbarkeit stabil bleiben.

Die Preise für Massen-Solarmodule sind im Oktober 2022 wieder angestiegen. Das geht aus dem neuen Preisbarometer von pvXchange hervor, das die Solarthemen auswerten und bereitstellen. Demnach stiegen die Preise für Module des Typs Mainstream seit September um 2,9 Prozent auf 0,35 Euro je Watt. LowCost-Module verteuerten sich um 4,8 Prozent auf 0,22 Euro/Watt. Beide Modulsorten sind seit Jahresbeginn um 20,7 bzw. 29,4 Prozent teurer geworden. Im September hatten die Preise das erste Mal seit Monaten wieder nachgegeben.

Die Preise hocheffizienter Module blieben aber stabil. Dies liegt laut Marktkommentar von pvXchange vor allem daran, dass das Angebot für Module mit geringerer Leistung immer knapper werde. Zugleich nehme die Verfügbarkeit von Produkten mit Wirkungsgraden von 21 Prozent und höher dafür zu.

Größere Sonderposten in den Bereichen Minderleistungs- oder Gebrauchtmodule sind auf dem freien Markt kaum noch zu finden, was die Preiserhebung zunehmend erschwert. Gegen Jahresende dürfte sich die Situation aber wieder etwas umkehren, wenn Lieferanten und Hersteller sich von Lagerbeständen trennen und insbesondere Module mit geringeren Leistungsklassen abstoßen wollen. Ins neue Jahr starten viele Produzenten mit neuen Produktlinien. Höhere Leistungen und teilweise auch schon wieder neue Modulmaße erwarten uns im ersten Quartal 2023.

Windenergie im Fokus

Die Autoren von pvXchange gehen in ihrem Marktkommentar ferner auf die Bedeutung kleiner Windkraft zur Versorgungssicherung in Deutschland ein. So sei die Nutzung von Solarenergie, speziell der Photovoltaik, heute schon die preiswerteste aller Energieerzeugungsmethoden. Knapp dahinter liege die Nutzung der Windkraft, aber immer noch weit vor allen anderen fossilen und atomaren Energieträgern. Im Folgenden nun der Kommentar im Wortlaut: „Beide Erzeugungsmethoden für sich gesehen hätten aber einen großen Nachteil. Denn das Energieaufkommen ist der Witterung unterworfen und daher nicht gut planbar, schon gar nicht steuerbar. Kombiniere man die Technologien jeweils mit Energiespeichern, lassen sich diese Nachteile zwar etwas abschwächen, die Erzeugungskosten steigen dadurch aber überproportional, je länger die zu überbrückende Zeitspanne und je größer die damit verbundene Batteriekapazität wird. Eine dieser Technologien für sich genommen kann unser Versorgungsproblem also nicht lösen.

PV und Wind hybrid betreiben

Betrachtet man aber das zeitlich und witterungsabhängig verteilte Energieaufkommen beider Erzeugungsformen, fällt auf, dass dieses sich bei Sonne und Wind zumindest an westeuropäischen Binnenstandorten oft ziemlich gut ergänzt. Vereinfacht lässt sich feststellen: tagsüber gibt es Sonne und Wind, in der Nacht nur den Wind, im Sommer überwiegt die Sonnenenergie, im Winter die Windenergie. Was liegt also näher, als Photovoltaik- und Windkraftanlagen zu Hybridkraftwerken zu kombinieren?

In Großkraftwerksdimensionen ist ein Zusammenführen beider Technologien beinahe schon ein alter Hut und es gibt reichlich Referenzdaten, die den Erfolg dieser Kombination bescheinigen. Schon ohne integrierten Energiespeicher erzielt man am Anlagenstandort eine deutliche Entlastung der Netze gegenüber einer gleichen Kraftwerkskapazität mit nur einer Technologie, da das Hybridkraftwerk in der Lage ist, wesentlich konstanter Strom ins Netz einzuspeisen. Ein Batteriespeicher verstärkt diesen positiven Effekt noch weiter. Liefern die Erzeugungsanlagen mehr Energie als gerade benötigt wird, kann diese zwischengespeichert werden, um Phasen mit geringer Einspeisung zu überbrücken. Zusätzlich kann der Betreiber mit dem Batteriespeicher Regelenergie bereitstellen, auch dies ist ein wichtiger Beitrag zur Netzstabilität.

Aber kann man das, was in Großanlagen bereits hervorragend funktioniert, auch auf mittlere bis kleine Installationen zur Deckung des Energiebedarfs einzelner Verbraucher und Betreiber übertragen?

Auch Kleinanlagen für sichere Versorgung geeignet

Technisch gesehen ist diese Frage mit einem klaren Ja zu beantworten. Vorab sei festgehalten, dass wir hier nur den Leistungsbereich deutlich unter 500 Kilowatt betrachten wollen, um den Genehmigungs- und Errichtungsaufwand überschaubar zu halten. Nur solche Anlagen, die eine Gesamthöhe von 50 Metern nicht überschreiten, gelten noch als Kleinwindenergieanlagen. Zwar gelten diese in Deutschland als so genannte bauliche Anlagen im Sinne der jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) und bedürfen in der Regel einer Baugenehmigung, diese kann aber prinzipiell an jedem geeigneten Standort außerhalb von Wohnsiedlungen erteilt werden. Man ist nicht an Windvorranggebiete beziehungsweise Windkraft-Konzentrationszonen gebunden oder oft langwierigen naturschutz- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren unterworfen. Ganz ohne fachliche Begleitung sollten sich Neueinsteiger dennoch nicht in ein Windkraftprojekt begeben.

Am Anfang steht eine mehr oder weniger umfangreiche Standortanalyse zur Ermittlung der effektiven mittleren Jahreswindgeschwindigkeit, um die grundsätzliche Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Dabei geht es um die geografische Fixierung, Bauhöhe, Hauptwindrichtung, Bewuchs und Bebauung am Standort, um nur einige der Einflussfaktoren zu nennen. Eignet sich der gewählte Standort, ist Art und Umfang des behördlichen Bauantragsverfahrens zu prüfen. Grund dafür ist, dass man drei verschiedene Verfahren bei der Kleinwindenergie unterscheidet: verfahrensfreie, genehmigungsfreie und baugenehmigungspflichtige Verfahren. Alle diese drei Verfahren haben teils erhebliche Unterschiede und sind daher auch vom Kosten- und Zeitaufwand sehr unterschiedlich. Es lohnt sich daher vor Baubeginn in jedem Fall zunächst einmal sehr genau zu untersuchen, welche dieser drei Varianten für die avisierte Kleinwindenergieanlage einschlägig ist.

Windenergie: Kosten zwischen fünf und 14 Cent

Kommen wir noch zu den Kosten. Wo liegen denn überhaupt die mittleren Errichtungs- und vor allem die Erzeugungskosten, gerechnet auf 20 Jahre Betriebsdauer an verschiedenen Standorten?

Kleinere und mittlelgroße Windkraftanlagen arbeiten meist getriebelos mit Synchrongeneratoren, zur Leistungsbegrenzung ist eine Pitch-Technik Pflicht! Die Kosten liegen heute bei 2.200 bis 2.500 Euro pro Kilowatt installierter Leistung. Diese Kosten sind aber nicht mit den Kosten einer Photovoltaikanlage zu vergleichen, da hier in der Regel eine wesentlich höhere Jahresvolllaststundenzahl und entsprechend eine höhere Energieausbeute erreicht wird und zwar um den Faktor 1,5 bis 2. Für die Angabe der Stromgestehungskosten betrachten wir einmal zwei Anlagengrößen, die für einen kleineren Betrieb oder aber für die Landwirtschaft interessant sein dürften. Eine Windkraftanlage mit 20 Kilowatt kann an einem Binnenstandort Energie zu einem Tarif von 0,07 bis 0,14 Euro pro Kilowattstunde erzeugen, an einem Küstenstandort zu etwa 0,05 bis 0,09 Euro. Steigern wir die Leistung auf 100 Kilowatt, sinken die Erzeugungskosten nochmals um bis zu 20 Prozent. Im Hinblick auf die verbesserte Kontinuität und Stabilität der Energieversorgung für den Betreiber ein durchaus lohnendes Modell.

31.10.2022 | Quelle: pvXchange | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH