Der chinesische Hersteller Trina Solar hat in den ersten drei Quartalen eine PV-Modul-Leistung von 28,8 GW verkauft. Der Umsatz stieg auf 8,8 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Anstieg um 83 Prozent.

Trina Solar hat seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht. Der Umsatz von Trina Solar belief sich demnach in den ersten drei Quartalen auf rund 8,8 Milliarden US-Dollar (58,2 Milliarden RMB). Das entspricht einem Anstieg von 83 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Laut Unternehmen beliefen sich die PV-Modullieferungen bis zum Ende des dritten Quartals auf insgesamt 28,8 GW, die Tracker-Lieferungen auf 2,8 GW und die Energiespeicherlieferungen auf über 300 MWh.

Trina Solar sieht sich in der Photovoltaik-Branche führend, was das Volumen der weltweit ausgelieferten 210-mm-Zellmodule angeht. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens TrendForce hat die Solarbranche bis zum Ende des dritten Quartals dieses Jahres 50 GW an 210-mm-Zellmodulen ausgeliefert. Die Auslieferungen von 210-mm-Zellmodulen beliefen sich auf insgesamt 76 GW, seit sie in die Massenproduktion gingen.

Über die Veröffentlichung der Daten zum Umsatz hinaus hat Trina Solar bekanntgegeben, dass die neue Generation von Vertex N-Modulen bis Ende dieses Jahres in die Massenproduktion gehen soll. Das Unternehmen erwartet, dass es bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres mehr als 10 GW an N-Typ-Modulkapazität freigeben kann. Bis zum Ende des nächsten Jahres 20 will man bis 30 GW Leistung auf den Markt bringen.

Im jüngsten Module Tech Bankability Ratings Report von PV-Tech für das dritte Quartal 2022 wurde Trina Solar erneut mit der Bestnote AAA bewertet. Darüber hinaus hat Trina Solar in der BNEF Bankability Survey sechs Jahre in Folge 100 % erreicht. Zudem hat man laut Hersteller die Vertex-Photovoltaik-Module in der Bankability Study For Trina Solar PV Modules von UL durchweg hoch bewertet.

4.11.2022 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH