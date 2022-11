Der Windpark-Projektierer BBWind (Bäuerlicher Bürgerwind) besteht seit 10 Jahren. Bürgerwindanlagen in der Landwirtschaft sind nach wie vor gefragt.

2022 ist ein Jubiläumsjahr für BBWind – den Bürgerwind-Spezialisten aus Münster. „2012 wurden wir aus dem Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband und der BSB-GmbH – Landwirtschaftliche Buchstelle heraus gegründet“, sagt Geschäftsführer Heinz Thier. Die Wurzeln von BBWind liegen in der Landwirtschaft und so hat auch ein Großteil der Kunden einen landwirtschaftlichen Background. Prokurist Michael Schlüß: „110 Bürgerwindanlagen mit 400 Megawatt Nennleistung und über 5.000 Beteiligten in zehn Jahren – da muss man auch einmal kurz innehalten und das Erreichte rekapitulieren.“ An diesen 110 Windenergieanlagen sind mehr als 5.000 Flächeneigentümern, Landwirte und Anwohner beteiligt –Teilhabe und lokale Wertschöpfung werden bei BBWind von Anfang an großgeschrieben.

Bereits im März 2022 speiste zur Freude der Bürgerwindgesellschaft „BWP Letter Görd GmbH & Co. KG“ aus Coesfeld eine Enercon E-147 mit 5 MW Nennleistung das erste Mal Windstrom ins öffentliche Netz ein. Diese Inbetriebnahme freute Geschäftsführer Thier besonders: „BBWind wird 2022 zehn Jahre alt und das hier ist unsere 100. Bürgerwindanlage am Netz. Diese runde Zahl passend zum Jubiläum freut mich ganz besonders!“

Mit Blick auf die aktuellen energiepolitischen Diskussionen, den steilen Entwicklungspfad der Erneuerbaren und veränderte Rahmenbedingungen auf Bundesebene blickt Thier gelassen auf die Zukunft der Bürgerwindanlagen: „Das Interesse an Bürgerwind und unserem konzeptionellen Ansatz ist riesig, mittlerweile bekommen wir wöchentlich Projektanfragen und prüfen neue Flächen. Wir gedenken, die nächsten 100 Windenergieanlagen in fünf Jahren zu erreichen. Bäuerlicher Bürgerwind ist die Zukunft!“

Bürgerwind-Projekte sind generell nach der Einführung der EEG-Ausschreibungen aber deutlich weniger geworden.

5.11.2022 | Quelle: BBWind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH