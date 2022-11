EU Patentamt startet Plattform für saubere Energie

Das Europäische Patentamt stellt öffentliche eine neue Plattform für saubere Energien zur Verfügung. Interessenten sollen damit kostenlose nach den neuesten Patenten suchen können.

Das Europäische Patentamt (EPA) hat eine neue Plattform für saubere Energie gestartet. Das teilten die Münchener mit. Die Plattform biete eine Auswahl von rund 60 vorbereiteten Patentinformationsrecherchen. Damit will das EPA Wissenschaftlern, Ingenieuren und Entscheidungsträger helfen sollen, vorhandene grüne Lösungen zur Unterstützung ihrer Forschung leichter zu finden.

„Erfinder stehen an der vordersten Front bei der Entwicklung innovativer Technologien“, so EPA-Präsident António Campinos. „Die neue Plattform soll diese Pioniere dabei unterstützen, schnell an Informationen über die neuesten Technologien zu gelangen, die entscheidend dafür sind, ihre Arbeit voranzubringen und Fortschritte bei der grünen Innovation zu erzielen.“

Die Plattform für saubere Energie wird laufend aktualisiert und soll Maßnahmen unterstützen, um die Weltwirtschaft in den nächsten drei Jahrzehnten zu dekarbonisieren. Begleitend werden spezielle Webseiten des EPA veröffentlicht, auf denen die neuesten Entwicklungen bei der grünen Technologie vorgestellt werden.

Offshore-Wind und Smart Solar

Die ersten 60 vorbereiteten Recherchen auf dieser Plattform betreffen Offshore-Windanlagen und Smart-Solarsysteme im Bereich der Energieversorgung. Ferner ist die Stahl- und Zementherstellung im Bereich der kohlenstoffintensiven Industrien addressiert. Zudem stehen Grundlagentechnologien für Bereiche wie grüne Wasserstoffherstellung mithilfe von Elektrolyseuren sowie die Optimierung von Energiespeichertechnologien zur Verfügung.

Öffentliche Datenbank mit 140 Milionen Dokumenten

Die gebrauchsfertigen Suchabfragen eignen sich besonders für den kostenlosen Online-Dienst des EPA für die Patentrecherche, Espacenet. Diese öffentliche Datenbank enthält mehr als 140 Millionen Dokumente aus mehr als 100 IP-Ämtern weltweit. Die Ergebnisse dieser Suchen sind für jeden und von überall zugänglich. Die in Patentdokumenten veröffentlichten technischen Informationen beschreiben die neuesten technischen Fortschritte, die häufig nirgendwo sonst veröffentlicht sind.

Die neue Plattform für saubere Energie will helfen, den Übergang von Patentinformation zu Patentwissen zu beschleunigen. Und zwar indem sie Forscher, Unternehmer und Entscheidungsträger dabei unterstützt, die Klimaziele gemäß dem Pariser Übereinkommen, den UN-Nachhaltigkeitszielen und dem europäischen Grünen Deal zu erreichen.

Das EPA bietet auch die Möglichkeit der beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen für Unternehmen und Erfinder, die unabhängig von der entwickelten Technologie an einem Eilverfahren interessiert sind.

7.11.2022 | Quelle: EPA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH