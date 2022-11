Photovoltaik: Solarfloß für die Donau

Ein Tüftler will die Donau mit einem selbstgebauten Solarfloß beschippern. Die Module stammen vom Installationsunternehmen ESS Kempfle.

Mit einem photovoltaisch angetriebenen Solarfloß will der Tüftler Willi Riedel die Donau befahren. Die Photovoltaikmodule sind eine Spende des Solarteurs ESS Kempfle aus Leipheim. Wie das Unternehmen mitteilte, stammt auch Riedel aus Leipheim. Schon 1982 hat der Leipheimer Unternehmer ein Floß gebaut, um damit auf der Donau zu schippern. Aktuell bastele er an einer Solarversion. Zwei Elektromotoren treiben das 32m² große Wasserfahrzeug an. Mit jeweils 1,5 Kilowatt Leistung könne das Floß ferner gemächlich über die Donau tuckern. Der Stapellauf ist in Bälde vorgesehen. 18 alte Ölfässer mit je 200 Liter Volumen und mit PUR-Schaum ausgeschäumt tragen die Plattform, die aus Edelstahl, Holz und Glasfaserteilen verschraubt ist.

Ausgestattet ist das Hightech-Floß mit Sonar, Kompass, Beleuchtung und einem Tablet als Karte. Hinzu kommen Kühlschrank, Kaffeemaschine, Heizstrahler, Party- und ein Toilettenzelt. Platz finden Mitfahrerinnen auf drei Biergarnituren. Riedel hat sein Floß so entwickelt, dass es sich sogar zu einer Art Hausboot aufrüsten lässt. Damit das Wassergefährt mit allem Komfort funktioniert, sind auf dem Dach des Zelts sechs Photovoltaikmodule installiert.

„Wir wollen zeigen, dass Sonnenstrom in der Mobilität funktioniert“, sagt Firmenchef Wolfgang Kempfle – und nicht nur auf Hausdächern.

Natürlich sei das Floß in erster Linie ein Spaßprojekt. „Doch schon die Zulassung zeige, dass es geht, aus Theorie Praxis zu machen“, findet Riedel, der selbst 15000 Euro in den Bau des Floßes investiert hat. In Serie will er damit übrigens nicht gehen. Aber andere Tüftler inspirieren. „Je selbstverständlicher es wird, dass wir Sonnenstrom einsetzen, desto nachhaltiger leben wir“, findet er.

10.11.2022 | Quelle: ESS Kempfle | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH