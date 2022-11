Die neue Eco-Serie von Winaico ist ausschließlich für Photovoltaik-Anlagen von mehr als 15 kW Leistung konzipiert. Es hat eine Nennleistung von 410 Watt.

Der Photovoltaik‐Hersteller Win Win Precision Technology Co. Ltd. aus Taiwan hat den Verkauf einer neuen Photovoltaik-Modulserie unter seinem Markennamen Winaico gestartet. Das Photovoltaik-Modul Winaico WST-MGX-E1 Gemini ist für größere Solaranlagen ab 15 kW Leistung konzipiert. Es ergänzt die Premium-Serie des Herstellers. Durch die Erweiterung des Portfolios um die E1 Serie will das Unternehmen seinen Kunden mehr Möglichkeiten im preisumkämpften Segment der Gewerbeanlagen bieten. Mit einer Modulleistung 410 Watt bei einem Maß von 1.722 x 1.134 x 30 mm, erfüllt auch das Eco-Modul von Winaico die 2-Quadratmeter-Beschränkung der bauaufsichtlichen Zulassung. Das Gewicht beträgt 21,6 kg.

Das neue Halbzellen-Photovoltaik-Modul ist aus 6 Strings mit jeweils 18 monokristallinen Silizium-Solarzellen aufgebaut. Das Halbzellen-Design soll den Innenwiderstand der PV-Module senken und vor langfristiger Degradation schützen. Der Wirkungsgrad beträgt 21 Prozent. Es soll auch bei schlechten Lichtverhältnissen hoch bleiben. Laut Hersteller überprüft man jedes PV-Modul auf Mikrorisse und Lötfehler geprüft.

Die Winaico Photovoltaik-Modulserie E1 verfügt über eine Produktgarantie von 15 Jahren und eine Leistungsgarantie von 25 Jahren. Endkunden haben die Möglichkeit, ein 10-jähriges Versicherungspaket für Photovoltaik-Anlagen ab 15 kW abzuschließen. Dieses umfasst Beschädigungen etwa durch Sturm oder Hagel und Betriebsunterbrechungen durch Schäden sowie Mindererträge durch Anlagenfehler.

